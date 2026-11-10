Comprare un'auto usata in Italia costa il 25% in più rispetto al 2019. Pandemia, crisi dei semiconduttori e rincari del nuovo hanno rivoluzionato il mercato

Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Getty Images Il mercato delle auto usate fatica a tornare ai livelli pre-pandemia

C’era un tempo in cui acquistare un’automobile usata significava soprattutto risparmiare. Bastava rinunciare al profumo degli interni appena usciti dalla fabbrica, accettare qualche chilometro sulle spalle e scegliere con attenzione una vettura da portare a casa a un prezzo ragionevole. Oggi quella distanza economica tra nuovo e seconda mano si è assottigliata, talvolta fino a sorprendere gli stessi automobilisti.

I numeri raccontano un cambiamento profondo: secondo l’Osservatorio Findomestic, nel 2025 la spesa per acquistare un’auto usata in Italia è risultata superiore del 25% rispetto al 2019. Un incremento maturato in appena sei anni, che ha trasformato il mercato dell’usato in un terreno sempre meno favorevole per chi dispone di un budget limitato.

Dalla pandemia alla crisi dei chip

Per comprendere come si sia arrivati a questa situazione bisogna tornare al 2020. La pandemia ha improvvisamente interrotto la produzione automobilistica, paralizzato gli stabilimenti e ridotto drasticamente le immatricolazioni. In Italia, secondo i dati Unrae, le vendite di vetture nuove sono diminuite del 28% rispetto all’anno precedente.

La ripartenza non ha risolto immediatamente il problema. Tra il 2021 e il 2022, infatti, l’industria ha dovuto affrontare una grave carenza di semiconduttori, componenti indispensabili per il funzionamento delle automobili moderne. Centraline elettroniche, sistemi di assistenza alla guida, fari e dispositivi multimediali dipendono da questi piccoli elementi, diventati improvvisamente difficili da reperire.

Le conseguenze non si sono attardate nel farsi sentire nelle concessionarie. I tempi di consegna si sono allungati, alcune configurazioni hanno smesso di essere disponibili e acquistare un’automobile nuova significava attendere parecchi mesi.

Chi aveva bisogno di una vettura nell’immediato ha cominciato quindi a rivolgersi con maggiore frequenza al mercato dell’usato. Ma proprio mentre aumentavano gli acquirenti, diminuiva anche l’afflusso di automobili recenti. Si è creato così uno squilibrio tra domanda e offerta che ha favorito l’aumento delle quotazioni. Anche la Banca Centrale Europea ha individuato nella scarsità di automobili nuove uno dei fattori responsabili dei rincari dell’usato. Un fenomeno che non si è esaurito con la riapertura delle fabbriche, lasciando conseguenze durature sui prezzi.

Le auto nuove costano di più e trascinano verso l’alto anche l’usato

La pandemia, tuttavia, spiega soltanto una parte della storia. L’altro elemento determinante è il progressivo aumento dei prezzi delle automobili nuove, diventate più costose da progettare, produrre e acquistare. Negli ultimi anni i costruttori hanno dovuto affrontare rincari energetici, maggiori costi delle materie prime e investimenti tecnologici sempre più consistenti. Le vetture moderne offrono dotazioni di sicurezza e sistemi elettronici sofisticati, spesso obbligatori oppure inclusi negli equipaggiamenti di serie.

Questi miglioramenti hanno contribuito ad aumentare il prezzo d’ingresso di numerosi modelli. Nel frattempo, il potere d’acquisto delle famiglie italiane ha risentito dell’inflazione e di retribuzioni che non sempre hanno seguito l’andamento del costo della vita.

Per molti automobilisti, dunque, scegliere una vettura di seconda mano non rappresenta più soltanto una preferenza economica, ma una necessità. Il problema è che l’aumento della domanda continua a sostenere i valori dell’usato, rendendo meno conveniente proprio l’alternativa sulla quale si contava per spendere meno.

A confermare il peso di questo mercato sono i dati dell’Automobile Club d’Italia: nei primi nove mesi del 2026, per ogni 100 automobili nuove sono state vendute 188 vetture usate. Un rapporto che evidenzia quanto la seconda mano sia diventata centrale nelle scelte degli italiani.

I prezzi cominciano a scendere, ma comprare resta difficile

Dopo anni di aumenti, qualche segnale di riequilibrio comincia comunque a emergere. L’Osservatorio Findomestic indica che nel 2025 i prezzi delle automobili usate sono diminuiti del 2,1% rispetto al 2024. È un’inversione di tendenza significativa, soprattutto dopo le tensioni che hanno caratterizzato il periodo successivo alla pandemia. Tuttavia, una flessione di questa entità non basta a compensare il rincaro accumulato rispetto al 2019.

Per chi cerca un’automobile usata, il prezzo continua quindi a richiedere particolare attenzione. Non basta confrontare modelli e chilometraggi: diventano fondamentali anche la manutenzione documentata, le condizioni meccaniche, la provenienza e gli eventuali interventi necessari dopo l’acquisto.

Ora, il mercato sembra avviarsi verso una fase meno turbolenta, ma la strada per ritrovare i livelli di accessibilità precedenti alla pandemia rimane lunga. E per gli automobilisti italiani resta una realtà difficile da ignorare: anche comprare un’auto usata è diventato un investimento considerevole.