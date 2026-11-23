A Senigallia vende una berlina per 26.500 euro, ma il bonifico istantaneo è falso: l'auto finisce in Austria, dove viene ritrovata e sequestrata

Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Getty Images Auto usate: attenzione alla truffa del bonifico istantaneo

Una ricevuta bancaria apparentemente regolare, un passaggio di proprietà e un’automobile che prende la strada dell’estero senza che il venditore abbia incassato un solo euro. È la vicenda di un imprenditore marchigiano, vittima di una truffa con falso bonifico istantaneo durante la vendita di una berlina a Senigallia, in provincia di Ancona.

L’acquirente aveva mostrato la documentazione di un trasferimento da 26.500 euro, convincendo il proprietario a consegnare la vettura. Il pagamento, però, non era mai stato eseguito. Le indagini dei Carabinieri hanno permesso di individuare il presunto responsabile e rintracciare l’automobile in Austria, dove è stata sequestrata.

Il bonifico da 26.500 euro era falso

Tutto è cominciato con un annuncio pubblicato online. L’imprenditore aveva messo in vendita la propria berlina chiedendo 27.000 euro, una cifra che aveva attirato l’attenzione di un potenziale acquirente. Dopo i primi contatti, i due avevano concordato un appuntamento presso un’agenzia di pratiche automobilistiche di Senigallia, dove formalizzare il trasferimento di proprietà.

L’operazione sembrava procedere normalmente. Il compratore aveva infatti esibito una ricevuta relativa a un bonifico istantaneo da 26.500 euro, importo concordato per concludere l’affare. Il venditore, confidando nell’avvenuto pagamento, aveva consegnato l’automobile. Soltanto successivamente aveva scoperto che il denaro non era arrivato sul proprio conto corrente.

La ricevuta mostrata durante la compravendita era falsa e il trasferimento bancario non risultava effettuato. A quel punto, l’imprenditore si era rivolto ai Carabinieri, presentando denuncia il 19 novembre.

Carabinieri sulle tracce dell’auto

Le indagini sono state condotte dai carabinieri di Senigallia, che hanno avviato accertamenti informativi e telematici per ricostruire l’identità del presunto autore della truffa. Gli investigatori sono risaliti a un uomo di 30 anni, residente fuori provincia e già noto alle forze dell’ordine.

Nel frattempo, la berlina aveva lasciato l’Italia. Attraverso i canali internazionali di cooperazione tra le forze di polizia, gli investigatori sono riusciti a seguirne gli spostamenti fino al territorio austriaco. La segnalazione trasmessa alle autorità locali ha consentito alla polizia austriaca di individuare il veicolo e sottoporlo a sequestro.

Il recupero è avvenuto entro 48 ore dalla denuncia, impedendo che l’automobile diventasse ulteriormente difficile da rintracciare. Il trentenne è stato denunciato a piede libero con le ipotesi di reato di truffa aggravata e autoriciclaggio. La sua posizione dovrà essere valutata nelle successive fasi del procedimento, nel rispetto della presunzione di innocenza.

La vettura rimane attualmente sotto custodia in Austria, in attesa delle procedure necessarie per riportarla in Italia e restituirla al legittimo proprietario.

Il rischio nelle compravendite tra privati

L’episodio richiama l’attenzione su una modalità di truffa particolarmente insidiosa nelle compravendite automobilistiche. Il problema non riguarda il funzionamento del bonifico istantaneo, ma la possibilità di utilizzare ricevute contraffatte per simulare un pagamento inesistente.

Una schermata bancaria o un documento apparentemente autentico non costituiscono, da soli, una garanzia dell’effettivo accredito. Prima di consegnare le chiavi e completare il passaggio di proprietà, è quindi fondamentale verificare direttamente sul proprio conto che la somma concordata sia stata realmente ricevuta.

Il controllo deve avvenire attraverso i canali ufficiali della propria banca, senza affidarsi esclusivamente ai documenti mostrati dall’acquirente. Anche quando l’appuntamento si svolge presso un’agenzia specializzata, la formalizzazione della vendita non garantisce automaticamente che il trasferimento di denaro sia stato completato.

Nel caso di Senigallia, la tempestività della denuncia e la collaborazione internazionale hanno consentito di recuperare l’automobile. Un risultato importante, che evidenzia quanto sia decisivo intervenire rapidamente quando emergono irregolarità durante una compravendita.