iStock Oscar Autoexpress 2025, premiate due Fiat: sono al top del segmento

Vincere un premio fa sempre piacere, anche perché indubbiamente nobilita il lavoro fatto in fase di progettazione. Inoltre, forse è inutile rimarcarlo, ma mostrare al pubblico che degli esperti hanno valutato la propria auto il top, aiuta il marchio a venderle di più. Questo avviene in particolare quando il riconoscimento arriva da un’eminente testata. In questo caso la gratifica è arrivata per alcuni modelli con gli Oscar di Autoexpress, assegnati dall’omonima e celebre rivista britannica.

Il 2025 sinora ci ha regalato già un bel po’ di sorprese tra modelli vecchi e nuovi che sono arrivati sul mercato. Di recente, ad esempio, è stata svelata la Ferrari Amalfi, che andrà a sostituire la Roma. Nonostante il vento dell’elettrico però soffi sempre con più forza, permane ancora la presenza imponente dei propulsori termici. Autoexpress ha in totale premiato 27 vetture, 12 delle quali sono disponibili con motori elettrici.

Il titolo più ambito

Per il titolo di Hot Hatch of the Year 2025 si è deciso di premiare l’Honda Civic Type R. Nella categoria coupé, invece, è stata selezionata la BMW Serie 2 (il marchio bavarese ha trionfato in totale in 4 categorie), mentre il premio per la citycar dell’anno è finito alla Kia Picanto, che insieme alla Pandina e poche altre è rimasto uno degli ultimi baluardi di questa categoria che negli anni sta venendo sempre di più ridimensionata.

Chi può ritenersi molto soddisfatto però è il Gruppo Volkswagen, che ha portato a casa tantissimi riconoscimenti, in particolare con il marchio Skoda.

La Elroq ad esempio si è portata a casa il vessillo più ambito, quello di Car of the Year 2025, ma la Casa ceca ha messo insieme altri riconoscimenti con: l’Octavia (Family Car of the Year 2025), la Superb (Estate Car of the Year 2025) e la Kodiaq (Large SUV of the Year 2025). Infine la stessa Elroq ha anche conquistato il premio di Mid-size SUV of the Year 2025.

Spazio anche all’Italia

Sorrisi però anche per l’Italia, con Fiat che è in un certo senso l’unica rappresentante di Stellantis nonostante i tanti marchi in possesso. Nello specifico, la Grande Panda ha portato a casa il titolo di Supermini of the Year 2025, didascalia che equivale a ciò che da noi viene definito segmento B. L’altro riconoscimento ad un veicolo nostrano invece è arrivato con lo Small Van of the Year 2025, che è finito ex aequo a Citroen Berlingo, Fiat Doblò, Peugeot Partner e Vauxhall Combo.

Gli altri premi conferiti

Nonostante l’aria di crisi che da tempo tira su Tesla per svariate motivazioni, la Model 3 ha portato comunque a casa il premio come Mid-size Company Car of the Year 2025. Gloria anche per il marchio Renault naturalmente, che arriva dal prestigioso premio di Auto dell’anno 2025 ricevuto per la sua Renault 5 E-Tech Electric.

La Casa francese ha portato a casa agli Oscar di Autoexpress i titoli di:

Small SUV of the Year 2025 (Renault 4);

Electric Van of the Year 2025 (Renault Master E-Tech);

Large Van of the Year 2025 (Renault Master);

Affordable Electric Car of the Year 2025 (Renault 5).

Infine hanno ricevuto premi anche: