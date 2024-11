Classe 90, ha una laurea in Economia Aziendale, ma un unico amore: la scrittura. Da oltre dieci anni si occupa di motori, in ogni loro sfaccettatura.

Fonte: Porsche Porsche Cayenne

Scena da film all’autolavaggio della stazione Tamoil di via dei Colli ad Abano Terme. Una Porsche, senza alcun preavviso, è partita a razzo, causando un disastro. Anziché attendere il suo turno per il lavaggio, la vettura è scattata come un missile e si è schiantata contro il SUV fermo davanti a lei, sotto le spazzole. Colpita in pieno, l’auto ha perso il controllo, finendo addirittura in una siepe. Le telecamere di sicurezza hanno ripreso l’intera scena. Il veicolo che ha provocato l’assurdo incidente non è un’auto elettrica (come riportato erroneamente in un primo momento senza un’analisi approfondita delle auto coinvolte) ma una Porsche Cayenne.

Impatto improvviso

Nel filmato portato all’attenzione del web vediamo la Porsche, senza alcuna apparente ragione, accelerare e centrare l’altro veicolo. Quest’ultimo, un Range Rover, era intento a eseguire con tranquillità il lavaggio. Ma la serenità è stata rovinata dal bolide tedesco. Nessuno scampo: il mezzo a ruote alte è uscito dal percorso ed è terminando direttamente dentro una siepe vicina. Per fortuna, come già spiegato poco sopra, nessuno si è fatto male: gli automobilisti sono giusto scesi un po’ confusi.

L’impatto ha arrecato dei seri danni all’autolavaggio. Le spazzole, i rulli e i sensori sono stati messi fuori uso. Il tunnel di lavaggio è ora chiuso in attesa di riparazioni. Hanno riportato delle conseguenze pure le auto coinvolte. Trattandosi di due veicoli di lusso, possiamo immaginare che la spesa da porre in preventivo sarà elevata. In particolare, è andata male al SUV, visto che sia la fiancata destra sia il paraurti sono andati pressoché distrutti.

La causa

Le auto elettriche non c’entrano nulla con la causa che ha provocato questo incidente, l’errore del guidatore probabilmente è stato provocato da un errato uso del cambio automatico. L’accelerazione e la frenata di un’auto con cambio automatico negli spazi più ridotti possono differire da quelle di un’auto con cambio manuale e richiedono un po’ di tempo ad un guidatore poco esperto per abituarsi.