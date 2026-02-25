L’Autostrada A1 si rinnova tra Incisa Reggello e Firenze Sud: apre il nuovo viadotto Ribuio per potenziare la terza corsia e decongestionare il traffico toscano

Per l’ultimo fine settimana di febbraio l’Autostrada del Sole prepara la svolta. Superando la logica della semplice manutenzione, gli interventi strutturali allineano uno dei nodi più critici della rete italiana agli standard moderni, con un impatto positivo diretto sulle esigenze della comunità locale. Tra i caselli di Incisa Reggello e Firenze Sud, entrerà infatti in funzione il viadotto Ribuio. Situato tra il km 311 e il km 313, il nuovo tratto rientra nell’ampio programma di ampliamento alla terza corsia, atteso da anni per decongestionare il traffico tra il Valdarno e il capoluogo toscano.

Cos’è il Ribuio

Lungo 150 metri, il Ribuio è una struttura moderna realizzata con tecnologia mista acciaio-calcestruzzo. Secondo quanto spiegato da Società Autostrade, l’opera poggia su pile cilindriche ad alta capacità portante e fondazioni profonde, volte a garantire massima sicurezza e durata nel tempo.

Insieme al viadotto Massone e alla galleria San Donato, costituisce lo snodo cardine del nuovo assetto della A1 in Toscana. Da un lato, l’apertura del viadotto consentirà di spostare i flussi di traffico sul nuovo asse, dall’altro libererà il tracciato storico, che potrà così essere sottoposto a una profonda riqualificazione strutturale senza bloccare la circolazione.

Il calendario dei lavori

Per agganciare la variante al vecchio tracciato, i tecnici di Autostrade entreranno in azione negli ultimi due fine settimana di febbraio e nei primi di marzo (27 febbraio-1° marzo e 6-8 marzo). Il cantiere scatterà alle 20:00 di ogni venerdì: i tecnici lavoreranno per liberare la carreggiata entro la domenica pomeriggio, così da tutelare la viabilità e i flussi pendolari del lunedì mattina. La buona notizia è che la chiusura totale del tratto Firenze Sud-Incisa sarà limitata esclusivamente alle notti tra sabato e domenica (dalle 22:00 alle 06:00). Agli automobilisti si raccomanda la massima prudenza e di consultare i pannelli a messaggio variabile per aggiornamenti in tempo reale. Durante il giorno la circolazione sarà sempre garantita, sebbene ridotta a una sola corsia per senso di marcia.

Come cambieranno i flussi

Al termine del primo weekend di lavori (domenica 1° marzo), gli utenti in viaggio in direzione Nord (verso Firenze/Bologna) verranno trasferiti su una delle nuove carreggiate a due corsie del Ribuio, mentre i conducenti in transito verso Sud continueranno a percorrere il tracciato storico. La tappa cruciale scatterà domenica 8 marzo, quando il traffico in direzione Roma si sposterà sul nuovo viadotto. Il Ribuio ospiterà pertanto entrambi i flussi veicolari, garantendo due corsie per ciascun senso di marcia e mandando “in pensione” temporanea il vecchio tracciato per i lavori di restyling.

L’intervento tra Incisa e Firenze Sud copre 17,5 km complessivi. Attualmente i primi 6 km risultano già aperti e operativi, mentre fervono i preparativi per completare la terza corsia sui restanti 12,5 km. Il completamento della fase, un passo decisivo nei lavori di potenziamento dell’intero corridoio appenninico, nasce al fine di risolvere i rallentamenti cronici in prossimità dell’area metropolitana fiorentina. Il nuovo “passaggio” sul Ribuio va a inserirsi in un ampio mosaico, affinché l’Autostrada del Sole guadagni velocità, sicurezza e capacità di assorbire i pesanti volumi di traffico che quotidianamente attraversano la spina dorsale dell’Italia.