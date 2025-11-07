Autostrada A1, autotrasportatori chiedono sospensione del divieto di sorpasso

Sull’A1 tra Chiusi e Incisa il divieto di sorpasso per i tir sta rendendo il traffico più fluido per le auto, ma crescono le tensioni tra gli autotrasportatori

Foto di Manuel Magarini

Manuel Magarini

Giornalista automotive

Classe 90, ha una laurea in Economia Aziendale, ma un unico amore: la scrittura. Da oltre dieci anni si occupa di motori, in ogni loro sfaccettatura.

Pubblicato: 7 Novembre 2025 15:17

iStock
Il divieto di sorpasso per i tir sull'A1 provoca le proteste

Sull’A1, tra Chiusi e Incisa, i tir non si possono più sorpassare. Introdotto in via sperimentale lunedì 3 novembre per sei mesi, il provvedimento sui 90 km ha reso il traffico più scorrevole per le auto, facendo, però, infuriare gli autotrasportatori.

Le proteste di Fai e Confartigianato Trasporti

Al quinto giorno dall’entrata in vigore, prosegue la netta spaccatura. Da Arezzo a Incisa, o in direzione sud verso Chiusi, oggi si viaggia in meno di un’ora: non accadeva da anni. Dal canto loro, i tir restano incolonnati sulla corsia di marcia, costretti a viaggiare in fila a velocità costante, senza la possibilità di superarsi.

Le associazioni di categoria hanno espresso tutto il malcontento dei loro rappresentati. Dopo le prime proteste di Confartigianato, Cna e Confindustria Toscana Sud, è intervenuta la Federazione Autotrasportatori Italiani (Fai), che in un comunicato ha chiesto al ministero delle Infrastrutture lo stop immediato del provvedimento e la sospensione delle sanzioni già comminate. Il presidente Paolo Uggè ha dichiarato: “Non si è mai visto che una misura ancora sperimentale sia già oggetto di multe”

Secondo la Fai, il divieto comporterebbe ritardi nelle consegne, difficoltà nel rispetto dei tempi di guida e di riposo e un aumento delle colonne di mezzi pesanti. Molti camionisti, stanchi delle code, stanno già dirottando sulla E45 Orte-Ravenna, che però è a sua volta congestionata, soprattutto nel tratto appenninico di Arezzo. La Fai denuncia un malumore crescente e di questo passo le proteste potrebbero allargarsi a macchia d’olio.

Di rimando, le autorità difendono la sperimentazione: i dati raccolti nei primi giorni indicano un miglioramento evidente della fluidità della circolazione, con appena due casi di violazione del divieto lungo i 90 km. Le code infinite del primo giorno, spiegano gli esperti, non erano dovute al provvedimento, ma a un incidente mattutino sommato al rientro dei viaggiatori del ponte di Ognissanti e al traffico commerciale eccezionale.

Il traffico più fluido

Per Confartigianato l’iniziativa pecca di lucidità. Così tutti i camion finiscono ammassati sulla corsia di destra, aumentando il rischio di tamponamenti e complicando la vita ai trasporti e ai mezzi stranieri, che viaggiano già più lenti per via dei limitatori.

In una nota si legge:

“Il rischio è che il divieto di sorpasso cosi generalizzato finisca per peggiorare la sicurezza creando incolonnamenti e aumentando i rischi per chi lavora ogni giorno in autostrada. Chiediamo l’immediata sospensione del provvedimento che è stato annunciato “sperimentale” e l’apertura di un tavolo di confronto con la Società Autostrade, il Ministero dei Trasporti e le rappresentanze di categoria per individuare soluzioni mirate e realmente efficaci, altrimenti si finirà per avere effetti diametralmente opposti a quelli dichiarati”

La verifica sarà a dicembre, quando il traffico natalizio metterà sotto pressione la A1. Nonostante la divergenza di opinioni, le parti in causa convengono che la soluzione non è definitiva, ma la terza corsia è ancora un miraggio, visto che i lavori procedono a rilento, con cantieri tra Firenze e Incisa e solo progetti per il tratto che porta a Orte. La fine è lontana, e fino ad allora la prova del divieto continuerà a dividere chi viaggia ogni giorno sul tratto specifico di autostrada.

