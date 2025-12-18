Autostrada chiusa per proteste: due vetture impattano contro un muro di sabbia

Tra rivendicazione e pericolo pubblico, il blocco sull’autostrada francese finisce con due auto distrutte e un ferito grave. La notte non ha fatto sconti

C’è un momento, nelle notti d’Europa, in cui la protesta smette di essere rumore e diventa pericolo puro. Un attimo sospeso tra rivendicazione e tragedia, tra il diritto di farsi sentire e l’obbligo di non mettere a rischio la vita altrui. È successo in Francia, sull’autostrada A63, dove una battaglia agricola si è trasformata in una scena da incubo, illuminata solo dai fari e dal silenzio irreale che precede uno schianto.

Durante l’ennesima ondata di proteste degli agricoltori, nel dipartimento della Gironda, alcuni manifestanti hanno deciso di bloccare la carreggiata all’altezza di Canejan. Non con striscioni o presidi simbolici, ma con un muro di sabbia, ammassata con l’ausilio dei trattori fino a creare una vera e propria barricata lungo tutta l’autostrada. Una scelta radicale che ha scatenato un autentico putiferio, con un incidente che ha coinvolto un paio di macchine.

Le autorità, una volta compresa la gravità della situazione, hanno disposto la chiusura degli accessi all’A63 per prevenire incidenti. Ma la notte, si sa, è traditrice. La segnaletica non sempre basta, la stanchezza confonde e la percezione si accorcia. E così, nonostante i divieti, due automobili hanno raggiunto il tratto bloccato. Secondo quanto ricostruito dalla stampa locale, si tratterebbe di due dipendenti di una stazione di servizio, collocata oltre il punto di chiusura dell’autostrada, che stavano tornando semplicemente a casa. Fine turno, rientro notturno, la normalità di chi lavora quando gli altri dormono. Nessuna scorta, nessuna deviazione guidata, solo una strada che fino a poche ore prima era libera e che ora nascondeva una trappola.

La scarsa illuminazione, le condizioni non ottimali e l’assenza di un preavviso visivo efficace hanno fatto il resto. Nessuno dei due conducenti è riuscito a evitare l’impatto. Il primo schianto è stato devastante. Come mostrano i video diffusi dai media francesi, la vettura ha colpito il muro di sabbia a tutta velocità, decollando letteralmente e ricadendo sul tetto. Un volo innaturale, violento, che non lascia spazio a interpretazioni. La seconda auto ha avuto un istante in più. Il conducente ha visto l’ostacolo all’ultimo momento, ha tentato una frenata disperata, riducendo parzialmente la violenza dell’impatto. Ma non abbastanza da evitarlo. Perché, quando un’autostrada diventa improvvisamente un vicolo cieco, la fisica non fa sconti.

Il bilancio ufficiale, comunicato dalla prefettura della Gironda, parla di un ferito grave e un ferito lieve. Un bollettino che, per fortuna, non deve raccontare qualcosa di peggio. Dopo tutta questa storia, una domanda resta sospesa sull’asfalto come l’odore acre di un airbag esploso: fino a che punto la protesta può spingersi senza perdere legittimità?

La rabbia degli agricoltori francesi ha radici profonde, economiche, politiche e sociali. Ma quando la lotta si sposta sulle arterie veloci, quando la barricata diventa invisibile e l’automobilista ignaro si trasforma in bersaglio, qualcosa si spezza. Non è più solo disobbedienza civile. È un rischio calcolato sulla pelle degli altri. Oggi l’autostrada è tornata a essere un luogo di transito, ma quando una protesta – seppur legittima – mette in ballo delle vite umane, ne vale veramente la pena?