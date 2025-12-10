Autostrade per l’Italia lancia ”Guida senza rischi”: la nuova campagna per una mobilità più sicura

Virgilio Motori è il canale verticale di Italiaonline dedicato al mondo automotive, che racconta ogni giorno le ultime novità su auto e moto, le tendenze del settore, i test drive e gli approfondimenti sui modelli più attesi. Non mancano guide pratiche, consigli utili per chi guida, focus su tecnologia, sostenibilità e mobilità del futuro. Il tutto con l’autorevolezza di un punto di riferimento nel panorama dell’informazione motoristica online

Ufficio Stampa Autostrade Autostrade per l’Italia lancia “Guida senza rischi”,

Autostrade per l’Italia presenta “Guida senza rischi”, la nuova campagna istituzionale dedicata alla sicurezza stradale e alla promozione di comportamenti responsabili alla guida. L’iniziativa, realizzata in collaborazione con la Polizia di Stato, viene lanciata in vista del periodo delle festività natalizie, quando il traffico sulla rete autostradale registra un significativo incremento.

La campagna sarà diffusa fino al 25 dicembre su quotidiani e periodici, canali digitali e social, radio e nelle aree di servizio della rete Aspi. L’obiettivo è quello di contribuire alla costruzione di una cultura della sicurezza basata su prevenzione, consapevolezza e responsabilità individuale, in continuità con le attività già portate avanti dal Gruppo.

“La sicurezza è un valore centrale della nostra organizzazione e un requisito essenziale per la gestione della rete,” ha dichiarato Arrigo Giana, Amministratore Delegato di Autostrade per l’Italia. “Garantire infrastrutture moderne è fondamentale, ma lo è altrettanto favorire una guida consapevole. Con questa campagna rafforziamo il nostro impegno, condividendo con la Polizia di Stato un messaggio chiaro: la sicurezza si costruisce ogni giorno, grazie alla collaborazione tra istituzioni, imprese e cittadini”.

Anche il Prefetto Renato Cortese, Direttore Centrale delle Specialità della Polizia di Stato, ha sottolineato l’importanza della sinergia istituzionale: “La Polizia Stradale ha come obiettivo prioritario la sicurezza e la prevenzione dell’incidentalità. La collaborazione con Autostrade per l’Italia permette di rafforzare le attività di sensibilizzazione e prevenzione, favorendo comportamenti di guida più responsabili. Questa campagna contribuisce a innalzare ulteriormente i livelli di sicurezza e consapevolezza lungo la rete viaria nazionale”.

Il concept creativo della campagna mette in luce il legame diretto tra abitudini scorrette e aumento del rischio. Nei visual, comportamenti come non indossare la cintura, usare lo smartphone durante la guida o superare i limiti di velocità sono associati alle conseguenze che possono generare, mostrando come ogni scelta – anche la più piccola – abbia un impatto sulla sicurezza degli automobilisti e dei lavoratori presenti in rete.

Lo stesso messaggio è sviluppato nello spot radiofonico, che vede la partecipazione di Ambra Sabatini, campionessa paralimpica già coinvolta in precedenti iniziative di Aspi. Espressioni comuni come “Devo fare pochi metri”, “Rispondo al volo”, “Sono in ritardo” diventano esempi di quanto spesso si tenda a sottovalutare la distrazione. La campagna ribalta queste giustificazioni, mettendo in evidenza i rischi e riaffermando con forza: “Nessuna scusa, nessun messaggio, nessuna meta valgono il rischio”.

Attraverso un QR code, gli utenti possono accedere a una sezione dedicata sul sito di autostrade, dove sono disponibili consigli di guida sicura, approfondimenti sui principali fattori di rischio e contenuti informativi rivolti sia agli automobilisti sia agli autotrasportatori.