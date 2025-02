Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

L’efficacia degli strumenti di sorveglianza elettronica nell’attività di controllo del territorio da parte della Polizia Locale di Vellezzo Bellini, Comune della provincia di Pavia, emerge in modo nitido grazie a due episodi distinti, resi noti attraverso un comunicato stampa del 24 febbraio. Questi episodi dimostrano come la tecnologia possa supportare le forze dell’ordine nell’individuazione e nella repressione di comportamenti illeciti alla guida, contribuendo a migliorare la sicurezza stradale. Uno di questi ha visto un’auto sfrecciare a velocità fale, oltrepassando in modo netto la soglia dei 200 km/h.

Eccesso di velocità, un problema vero

Il primo caso riguarda un grave eccesso di velocità. Un’automobile è stata immortalata dall’autovelox mentre sfrecciava a 214 km/h sull’ex Statale 35 “dei Giovi’” in un tratto in cui il limite massimo consentito era di 90 km/h. La postazione di rilevamento automatico della velocità era situata strategicamente sul rettilineo dopo la rotatoria di Giussago in direzione Casarile, precisamente sul lato della ex Statale 35 che rientra nel territorio di Vellezzo Bellini. Grazie a questa precisa localizzazione, il sistema è stato in grado di documentare l’infrazione, portando all’irrogazione di pesanti sanzioni amministrative nei confronti del conducente, che ha veramente esagerato col piede destro piantato sull’acceleratore.

La videosorveglianza può essere utile

Il secondo episodio mette in luce l’importanza della videosorveglianza nel contrasto alla guida senza assicurazione e nella gestione delle conseguenze derivanti da tale violazione. Le telecamere dislocate nella frazione di Origioso hanno rilevato il transito di un veicolo sprovvisto di copertura assicurativa. In seguito all’intercettazione del veicolo, gli agenti hanno intimato l’alt al conducente, un 65enne italiano residente a San Genesio ed Uniti, sempre in provincia di Pavia.

Tuttavia, alla vista della paletta e dell’auto di servizio, l’uomo ha reagito in modo inatteso, dandosi alla fuga e ponendo in essere una serie di manovre pericolose nel tentativo di sottrarsi al controllo. Il tentativo di fuga, descritto come maldestro, si è concluso dopo pochi chilometri. Oltre alle gravi condotte penalmente rilevanti, l’individuo si è rifiutato di fornire le proprie generalità, venendo conseguentemente segnalato all’autorità giudiziaria. L’uomo è stato denunciato in stato di libertà per i reati di resistenza e violenza a pubblico ufficiale.

Sicurezza stradale, la tecnologia può dare il suo contributo

Questi due casi distinti evidenziano come l’integrazione di diverse tecnologie, come autovelox e sistemi di videosorveglianza, possa amplificare l’efficacia dell’azione della Polizia Locale. L’utilizzo combinato di questi strumenti permette non solo di sanzionare comportamenti pericolosi e illegali, ma anche di contrastare fenomeni più complessi come la guida senza assicurazione e la resistenza alle forze dell’ordine.

La capacità di rilevare infrazioni in tempo reale, di documentare le violazioni e di fornire elementi utili per l’identificazione dei responsabili si rivela fondamentale per garantire la sicurezza stradale e per assicurare alla giustizia coloro che mettono a rischio l’incolumità pubblica. Inoltre, episodi di questo tipo, fatti di spregiudicatezza e nessun rispetto delle regole civili e del Codice della Strada, sono un fenomeno da combattere con ogni mezzo, perché le strade devono essere un posto sicuro per tutti i suoi utenti, siano essi automobilisti, ciclisti o semplicemente dei pedoni in transito.