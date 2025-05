Altro che Fleximan: in Salento un autovelox è stato danneggiato a colpi di fucile. Gli inquirenti sono al lavoro per individuare il colpevole dell'atto

Fonte: iStock Autovelox fuori uso, "battuto" Fleximan.

Un autovelox è stato messo fuori uso a fucilate: è successo a un dispositivo che si trova a Galatina, lungo la statale 101 Lecce-Gallipoli, in Salento. Ad accorgersi dell’accaduto sono stati i vigili urbani della zona, durante il loro consueto controllo da remoto. Come riferito da ‘Ansa’, la pattuglia, una volta arrivata sul posto, ha verificato quello che era successo.

Fleximan “battuto”: autovelox fuori uso a colpi di fucile

Successivamente gli agenti hanno allertato le autorità giudiziarie, insieme alla ditta incaricata che ha provveduto a ripristinare il regolare funzionamento del dispositivo di rilevazione della velocità. Lo stesso autovelox, l’anno scorso, era stato imbrattato con della vernice che in quell’occasione aveva danneggiato il flash e la telecamera.

In precedenza l’autovelox in questione era stato preso di mira con lancio di pietre e di oggetti metallici: stavolta, invece, qualcuno ha deciso di andare oltre, passando direttamente ai colpi di fucile. L’autovelox si trova lungo la direttrice della strada statale 101, la Lecce-Gallipoli, subito dopo lo svincolo per Collemeto, in una zona che appartiene alla giurisdizione territoriale di Galatina.

Su ‘Lecceprima.it’ si legge che i colpi di fucile esplosi contro la fotocamera di rilevazione hanno danneggiato il sistema, rimasto fuori uso per diverse ore, fino all’intervento della ditta incaricata della manutenzione che ha consentito il ripristino dei sistemi danneggiati, consentendo così la regolare funzione dell’apparecchio.

Sarebbero almeno tre i colpi di fucile andati a segno, colpendo l’occhio elettronico sul fronte dell’impianto e anche il rivestimento posteriore: sul posto, infatti, sono state rinvenute e recuperate tre cartucce. Nel frattempo sono partite le relative indagini da parte del Comando della Polizia Locale e l’attività della Polizia Giudiziaria: agenti al lavoro per risalire ai responsabili dell’atto vandalico, pericoloso anche dal punto di vista della sicurezza pubblica, trattandosi di colpi di arma da fuoco sparati in aria.

La zona dove è stato messo fuori uso l’impianto, collocato al chilometro 14+940 in direzione Nord verso il Capoluogo salentino, sarà presto dotata anche di un nuovo impianto di videosorveglianza attivo 24 ore su 24, al fine di scongiurare il ripetersi di qualsiasi atto irresponsabile e vandalico.

Il danneggiamento dell’autovelox si inserisce in un contesto già segnato da azioni ostili nei confronti dei dispositivi di rilevamento della velocità, spesso considerati da alcuni automobilisti alla stregua di strumenti punitivi più che di sicurezza: la Procura di Lecce valuterà l’eventuale imputazione per danneggiamento aggravato e uso improprio di arma da fuoco.

I precedenti di Fleximan

Quanto successo a Lecce ha richiamato subito alla mente la storia di Fleximan, il soprannome dato al presunto autore di una serie di danneggiamenti di autovelox in giro per l’Italia e in modo particolare nelle regioni del Nord, tra il 2023 e l’inizio del 2025.

Il soprannome Fleximan è nato dal fatto che l’arma preferita contro gli autovelox è un cavo da taglio, chiamato “flessibile” nel linguaggio comune: l’utensile, utilizzato generalmente per lavori pesanti come il taglio di alberi, viene prodotto da un’azienda con il nome di “Flex” e da qui nasce l’appellativo al responsabile degli atti vandalici.

Nel corso di mesi Fleximan si è reso protagonista del danneggiamento di tanti dispositivi di rilevazione della velocità, trovando una grande risonanza a livello mediatico. Per lungo tempo la sua identità è rimasta un mistero, anche se nel marzo del 2025 la Procura di Rovigo ha stretto il cerchio attorno a un uomo di 43 anni che secondo l’accusa potrebbe essere proprio l’individuo conosciuto come Fleximan.