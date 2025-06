Un automobilista piemontese non si era reso conto della presenza di un autovelox: per lui ora ci sono 28.000 euro di multe da pagare per ripetute violazioni

Gli autovelox finiscono, molto spesso, in prima pagina. Anche oggi registriamo un caso che ha dell’incredibile e che vede come protagonista un automobilista residente nella provincia di Asti, oltre a un autovelox, ben nascosto, ma (purtroppo per l’automobilista) in perfette condizioni di funzionamento. A causa del “lavoro” di questo autovelox, ora l’uomo si ritrova a dover pagare multe per un totale di 28.000 euro. Andiamo a ricostruire il caso.

Una vera stangata

Il caso riportato da Ansa risale al 2021 quando A.C., di professione vigilante, ha lavorato per circa 6 mesi in un supermercato di Tortona, in provincia di Alessandria. L’uomo, residente nella provincia di Asti, tutti i giorni ha percorso una strada che passa per la frazione di Bazzana di Mombaruzzo. Proprio qui era installato un autovelox che ha rilevato diversi passaggi al di sopra del limite di velocità.

L’automobilista, però, non si era reso conto della presenza del sistema di rilevamento automatico della velocità. Le prime multe sono iniziate ad arrivare tra il 2022 e il 2023, mentre più di recente è arrivata la stangata con un totale di ben 28.000 euro da saldare a causa del superamento del limite di 70 km/h. Ricordiamo che in Italia, nel frattempo, continua la questione degli autovelox non omologati. Solo per questi sistemi di rilevazione, le multe sono illegittime.

Le parole dell’automobilista

A descrivere, nel dettaglio, l’accaduto è lo stesso automobilista, venuto a sapere solo da poco delle violazioni commesse nel corso del 2021 lungo il tratto di strada che percorreva per andare a lavoro. In una dichiarazione riportata da Ansa, infatti, si legge: “Mi sono accorto troppo tardi che lì era posizionato un autovelox dietro una curva, in cima a un lampione e dietro una siepe alta tre metri. Tra il 2022 e il 2023 mi era arrivata a casa qualche multa di piccola entità, superamenti del limite di velocità dei 70 orari di pochi chilometri“.

Lo scorso mese di dicembre, però, è arrivata la doccia fredda: “Allegata alla lettera in cui mi si chiedeva il pagamento di 28mila euro di multe c’erano fogli e fogli con centinaia di contravvenzioni. Io prendo 1.100 euro al mese, come faccio a pagare tutto quanto?“. Il caso, particolarmente complicato, è ora in mano a un legale che cercherà di trovare una soluzione, anche in considerazione dell’impossibilità di pagare tutte le multe.

Ulteriori aggiornamenti sulla questione potrebbero arrivare nel corso delle prossime settimane. Si tratta di una situazione particolarmente complicata anche se, al momento, non risultano altri automobilisti coinvolti dall’attività dell’autovelox “nascosto” nella provincia di Asti.

Gli autovelox continuano, in ogni caso, a essere un tema “caldo” per le cronache legate al mondo dei trasporti in Italia. La questione dei dispositivi non omologati, le norme più stringenti del Codice della Strada e le multe, che spesso possono raggiungere valori da record, sono elementi con cui tanti automobilisti devono fare i conti praticamente tutti i giorni.