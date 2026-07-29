Editor e copywriter, mi occupo principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme, e di motori. Appassionato di viaggi, vivo tra Napoli e la Grecia.

iStock Il nuovo autovelox sta rilevando tante violazioni

Nelle scorse settimane, lungo la Strada Statale 415, nota anche come la Paullese, che collega Milano a Cremona, è stato installato un dispositivo autovelox che si è rivelato essere uno dei più efficaci in Italia, almeno per quanto riguarda il rilevamento delle infrazioni. In questo primo periodo di attività, infatti, l’autovelox in questione ha generato una media di circa 450 verbali al giorno a causa delle frequenti violazioni dei limiti di velocità previsti in quel tratto di strada. Andiamo ad analizzare le prime informazioni legate al nuovo sistema installato lungo la Paullese e in funzione da poco più di due mesi.

Dove si trova

Il nuovo autovelox è stato installato all’altezza dello svincolo di Spino Est (al chilometro 19+6 in direzione Cremona e al chilometro 20+3 in direzione Milano), in un tratto della Strada Statale in cui si registravano periodici superamenti dei limiti di velocità previsti. Probabilmente, però, nessuno si aspettava che il sistema di rilevamento della velocità diventasse così efficace e “produttivo”.

L’elevato traffico veicolare e l’abitudine di molti automobilisti a superare il limite di velocità, anche di pochi chilometri all’ora, stanno tenendo molto impegnato l’autovelox. Ricordiamo che una recente indagine ha confermato che la tendenza a oltrepassare i limiti durante la guida è molto frequente tra i giovani con tutti gli effetti negativi sulla sicurezza.

Numeri da record

A fare i conti in tasca all’autovelox installato lungo la Paullese è stato Il Giorno, che ha pubblicato il bilancio delle prime settimane di attività. Il sistema è entrato in azione lo scorso 30 aprile. I primi dati sul funzionamento sono aggiornati al 9 luglio e coprono, quindi, 10 settimane di funzionamento.

Complessivamente, l’autovelox ha rilevato 31.896 casi di eccesso di velocità, con superamento dei limiti previsti nel tratto di strada monitorato (considerando entrambe le direzioni). Circa i due terzi delle violazioni riguardano un eccesso di velocità inferiore ai 10 km/h. Da segnalare, però, che sono stati registrati ben 85 casi di superamento del limite di velocità di oltre 60 km/h.

Calcolatrice alla mano, è possibile stimare una media giornaliera dei verbali emessi grazie a questo dispositivo che risulta essere pari a circa 450 multe ogni giorno, circa una ogni tre minuti. Si tratta di numeri che certificano le frequenti violazioni che si registrano lungo la Statale.

Il gran numero di verbali si traduce anche in un incasso significativo: sommando le sanzioni elevate nel corso del primo periodo di attività dell’autovelox, infatti, si arriva a un importo complessivo che supera i 3 milioni di euro. Ogni giorno, quindi, vengono emesse multe per un totale di 44 mila euro.

Ricordiamo che, proprio nei giorni scorsi, abbiamo pubblicato un’interessante classifica in merito al superamento dei limiti di velocità con la graduatoria dei Comuni che incassano di più grazie alle multe legate al superamento dei limiti da parte degli automobilisti. Le grandi città, chiaramente, conquistano le prime posizioni, ma le sorprese non mancano, con diverse piccole realtà che riescono a registrare incassi davvero importanti.