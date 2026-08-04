Napoletano di nascita, laureato in giurisprudenza, è giornalista pubblicista con la passione per il motorsport e l'automotive con un occhio alle innovazioni e alla storia della F1. Il suo motto: ''I believe that everyone has a calling, Motorsport is my true passion!''.

123RF Arriva il poliziotto-pianta: valanga di multe

Per quanto possa risultare paradossale siamo arrivati al punto che i dipartimenti di Polizia preferiscano travestire gli agenti per effettuare operazioni di controllo in strada. Decine di automobilisti sono stati identificati nel New Jersey mentre guidavano con il cellulare, dando credito alla soluzione creativa. L’idea del dipartimento di Dunellen ha portato alle casse dell’amministrazione locale soldi freschi e anche la convinzione che ci siano ancora troppi furbetti alla guida.

“Il nostro arbusto è stato molto impegnato”, hanno scritto su Facebook pubblicando le foto dell’originale posto di blocco gli agenti. E ancora “Avete notato il nostro arbusto oggi?”, in un altro post sul profilo Facebook del dipartimento di Polizia, insieme a una immagine captata sul campo dalle forze dell’ordine statunitensi: “Se avevate la testa china sul telefono, probabilmente no!”.

Pioggia di multe

Come nei migliori scherzi sui marciapiedi, un poliziotto si è vestito da albero, posizionandosi in un punto critico della città, accumulando ben 74 multe in sole 6 ore. Un media di 12 contravvenzioni ogni ora. Pizzicati mentre erano al telefono, gli automobilisti sono stati identificati. Gli agenti hanno dichiarato:

“Oggi, il dipartimento di Polizia di Dunellen ha condotto un’operazione di controllo della guida distratta nel blocco 100 di North Washington Ave. Abbiamo scelto appositamente questa zona del centro, molto trafficata e frequentata da pedoni, per far rispettare la legge del New Jersey sull’uso del cellulare alla guida e proteggere la nostra comunità […] Che questo serva da promemoria: quel messaggio o quella notifica possono aspettare. Tenete gli occhi sulla strada, non sullo schermo!”

Le legge in New Jersey, hanno spiegato i poliziotti, prevede multe di 200 dollari per la prima violazione, 400 per la seconda e 600, con possibile perdita di 3 punti e ritiro della patente per 3 mesi, in caso di tripletta. L’agente del dipartimento che si è travestito da arbusto, coprendosi di foglie dalla testa ai piedi, era persino armato di binocolo. Non è stato complesso identificare decine di violazioni del Codice della Strada. Il poliziotto è rimasto in servizio per 6 ore ma se avesse continuato a monitorare la strada, senza dubbio, i numeri delle contravvenzioni si sarebbero ulteriormente alzati.

Arrivano gli autovelox con l’IA

Grazie all’Intelligenza Artificiale, a Londra, è possibile monitorare tre corsie contemporaneamente, favorendo l’uso della tecnologia più avanzata degli autovelox. Dalla primavera, in particolare dal 13 aprile, le autorità locali hanno attivato una rete di telecamere intelligenti che sta rivoluzionando la gestione del traffico. Il metodo alternativo e altamente tecnologico ha centrato nel segno l’obiettivo. In Italia un nuovo autovelox, in poco più di due mesi di funzionamento, ha emesso ben 450 multe al giorno per eccesso di velocità.

La soluzione hi-tech anglosassone consente di analizzare la velocità, ma anche di tenere sotto controllo il comportamento al volante degli automobilisti. Una rivoluzione resasi necessaria dal numero altissimo di violazioni e incidenti. Il sistema di monitoraggio avanzato, sviluppato da algoritmi e visione artificiale, è basato su dispositivi ad altissima definizione. Gli strumenti presentano flash a infrarossi che misurano in pochi istanti le immagini raccolte per individuare i comportamenti scorretti. A Dunellen, i poliziotti hanno ideato un posto di blocco alternativo senza usare algoritmi e chip.