Per spazzare via tutte le polemiche generate dagli autovelox in Italia è pronto un nuovo schema di decreto per l’omologazione

Cambia la disciplina di omologazione degli autovelox in Italia

Per gli italiani le multe causate per eccessi di velocità registrati dagli autovelox sono diventate un incubo costante alla guida. Vi sono zone d’Italia dove i comuni hanno ottenuto incassi record. Oltre 14mila multe in sei mesi, 77 al giorno, 170 euro in media per sanzione, sono stati causati dagli autovelox sulla tangenziale di Treviso solo nel secondo semestre del 2024. Una recente circolare del Ministero dell’Interno ha chiarito le incertezze burocratiche legate all’autorizzazione e all’omologazione degli autovelox.

Il documento ha fornito alle amministrazioni locali un valido supporto per affrontare eventuali contestazioni, chiarendo diversi punti spinosi della normativa. Gli automobilisti hanno bisogno di essere tutelati per non imbattersi in spiacevoli sorprese. È opinione condivisa che i rilevatori di velocità non rappresentino solo un deterrente per rispettare i limiti di velocità imposti dal Codice della Strada, ma un mezzo che le amministrazioni utilizzano per fare cassa. Gli autovelox sono finiti anche nel mirino di vandali che percepiscono tali multe come una forma di ingiustizia. Per questo motivo per aumentare la sicurezza stradale occorre una assoluta equità nell’applicazione delle normative stradali.

Autovelox, obiettivo aumentare la sicurezza stradale

L’uso intensivo degli autovelox dovrà cambiare in futuro. Con una sanzione media salatissima per verbale, il tema ricorsi resta sensibile e fortemente dibattuto anche in tutte le zone d’Italia. Il legislatore interverrà con una regolamentazione specifica che metterà fine a ogni polemica. Lo schema di decreto di omologazione delle apparecchiature per il controllo della velocità è in arrivo e sarà inviato nei prossimi giorni al ministero delle Imprese e del Made in Italy, competente per tutta la parte metrologica.

Ad annunciare la bella notizia è stato sottosegretario alle Infrastrutture e ai Trasporti, Tullio Ferrante, rispondendo a un’interrogazione in commissione Trasporti alla Camera dei deputati. La chiusura del tavolo tecnico è avvenuta il 25 novembre 2024 e hanno preso parte rappresentanti dei ministeri delle Infrastrutture, dell’Interno e delle Imprese in Italy e dell’Anci, l’associazione dei comuni.

Autovelox, novità in arrivo

Ferrante, come riportato su Quattroruote.it, ha annunciato: “Il tavolo ha predisposto uno schema di decreto che cerca di fornire criteri chiari e univoci sui requisiti tecnici di omologazione che gli autovelox devono soddisfare, volti a garantire la massima affidabilità e precisione delle misurazioni effettuate” allo scopo di “ridurre errori di rilevazione e disallineamenti tra un dispositivo e l’altro, in continuità con quanto già previsto dal decreto del MIT n. 282 del 2017“. I dispositivi approvati dal 2017 in poi “risultano coerenti con i requisiti di omologazione individuati dallo schema di decreto”.

ll sottosegretario ha annunciato anche il regime transitorio, che determinerà su tutti i dispositivi usati dagli enti proprietari delle strade gli stessi livelli di sicurezza e precisione richiesti ai fini dell’omologazione. Lo stesso decreto consentirà anche la possibilità di condurre ispezioni da parte di organismi autorizzati dal ministero, al fine di permettere la conformità di ogni singolo dispositivo prodotto al prototipo omologato. Lo schema di decreto sarà inviato nei prossimi giorni al ministero delle imprese e del made in Italy. Si tratta di un ulteriore passo in avanti per una regolamentazione più precisa ed equa. Per molte amministrazioni italiane, gli introiti derivanti dalle sanzioni sono una voce importante sui bilanci ed era giusto presentare un nuovo schema per l’omologazione.