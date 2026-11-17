Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

123RF Il tutor che segue quasi 2 km di percorso

Un colpo di freno davanti all’autovelox, qualche secondo a velocità ridotta e poi di nuovo il piede sull’acceleratore. È un comportamento piuttosto diffuso, ma destinato a diventare inutile su un tratto della Siena-Grosseto. Tra Paganico e Campagnatico, infatti, l’attuale sistema di controllo mobile sarà sostituito da un dispositivo capace di misurare la velocità media dei veicoli lungo 1.830 metri.

L’installazione è prevista nei primi mesi del 2027 e interesserà un collegamento importante per gli spostamenti tra le due province toscane. La novità non comporterà una riduzione del limite di velocità, ma cambierà il criterio utilizzato per accertare le infrazioni: non conterà più soltanto l’andatura registrata in un punto preciso, bensì il tempo necessario per percorrere l’intero tratto sorvegliato.

Dove sarà installato

Il progetto riguarda la carreggiata compresa tra Paganico e lo svincolo di Campagnatico, in provincia di Grosseto. Le due postazioni saranno collocate tra il chilometro 16+930 e il chilometro 15+100, delimitando un segmento stradale lungo esattamente 1.830 metri. L’amministrazione comunale di Campagnatico ha approvato l’intervento, prevedendo una spesa compresa tra 100.000 e 150.000 euro.

Le apparecchiature verranno installate su strutture metalliche conformi alle indicazioni tecniche di Anas e saranno alimentate attraverso pannelli solari. È prevista anche la segnaletica necessaria per avvertire gli automobilisti della presenza del controllo elettronico. Il calendario dei lavori indica febbraio 2027 come termine previsto per completare l’installazione, mentre l’effettiva entrata in funzione dipenderà dalle successive procedure amministrative e tecniche. Non è stata quindi ancora comunicata una data definitiva per l’avvio degli accertamenti.

Come funziona il Tutor

La differenza rispetto a un autovelox tradizionale riguarda il metodo di rilevazione. Un dispositivo puntuale misura la velocità del veicolo nel momento in cui attraversa una determinata posizione. Il Tutor, invece, utilizza due postazioni collocate a distanza prestabilita: la prima registra il passaggio dell’automobile, la seconda ne rileva l’arrivo. Confrontando gli orari, il sistema ricava la velocità media mantenuta durante il percorso.

Per capire quanto incidano anche pochi secondi, basta considerare la lunghezza del tratto interessato. Percorrere 1.830 metri a una velocità costante di 110 km/h richiede circa un minuto. Alla media di 130 km/h, invece, sono sufficienti poco più di 50 secondi. Il sistema può quindi distinguere andature differenti senza dover fotografare un veicolo mentre supera il limite in un singolo punto.

Rallentare all’improvviso davanti alla prima o alla seconda postazione non garantisce di evitare una sanzione. L’elemento determinante resta la media complessiva, calcolata sull’intera distanza monitorata.

Limite a 110 km/h e soglia di accertamento: le novità del 2027

Sul segmento interessato continuerà a essere previsto il limite di 110 km/h. Il progetto indica una soglia operativa di accertamento per velocità medie superiori a 127 km/h, valore che non deve però essere confuso con un nuovo limite autorizzato. Gli automobilisti rimangono tenuti a rispettare la segnaletica presente lungo la strada, indipendentemente dalle impostazioni del dispositivo.

Le eventuali sanzioni seguiranno le disposizioni del Codice della Strada, comprese le regole applicabili alla misurazione della velocità. Il passaggio al controllo della media punta soprattutto a contrastare le brusche frenate in prossimità degli autovelox, spesso seguite da accelerazioni immediate.

Per chi percorre abitualmente la Siena-Grosseto, dunque, la differenza sarà concreta: il rispetto del limite verrà verificato lungo quasi due chilometri consecutivi, anziché in corrispondenza di una singola postazione.