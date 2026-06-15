iStock Bambina dimenticata in autogrill: tempestivo l'intervento degli agenti

Si erano fermati per una pausa lungo il viaggio verso la Calabria. Risalita in auto, la famiglia si era rimessa in marcia lungo l’autostrada, col cuore leggero, salvo poi accorgersi qualche chilometro dopo del vuoto sul sedile posteriore: la figlia di dieci anni non c’era più, era rimasta indietro nell’area dell’autogrill di Sala Consilina (Salerno), sulla A2.

Fortunatamente, la disavventura, accaduta il 14 giugno, ha avuto uno sviluppo felice: ricevuta la tempestiva segnalazione, gli agenti della Polizia stradale sono entrati in azione, riconsegnando la bambina ai genitori nel giro di poco. Prima ancora dell’arrivo degli agenti, alcune persone presenti nell’area di servizio avevano notato la minore e si erano occupate di lei.

La dinamica: cosa è successo davvero nell’area di servizio

Nel corso del viaggio in direzione sud, verso la Calabria, la famiglia aveva deciso di fermarsi nell’area di servizio di Sala Consilina, una delle soste lungo l’autostrada che collega Campania, Basilicata e Calabria. Peccato che, nel momento di rimettersi in marcia, la figlia non fosse a bordo. Resta ancora da stabilire come sia stato possibile che nessuno si sia immediatamente accorto della sua assenza: quanto pare, la scoperta sarebbe arrivata poco dopo, quando ormai la vettura aveva ripreso il percorso.

A quel punto, la preoccupazione è diventata inevitabile, ma la famiglia ha saputo tenere i nervi sotto controllo. Invece di fermarsi in corsia di emergenza o, peggio, tentare un’inversione di marcia, ha preferito segnalare alla Polizia stradale dove aveva visto la piccola l’ultima volta, e gli agenti si sono attivati nel più breve tempo possibile.

I poliziotti si sono diretti verso l’area di servizio e l’hanno rintracciata. Nel frattempo, alcune persone presenti sul posto si erano già avvicinate alla minore e l’avevano tenuta con loro: un intervento prezioso in un luogo attraversato continuamente da automobili, mezzi pesanti e viaggiatori di passaggio.

Mentre gli uomini della Polizia si dirigevano verso Sala Consilina, la famiglia ha dovuto proseguire fino allo svincolo di Padula, uscire dall’autostrada e tornare indietro. Intanto, gli operatori si sono presi cura della bambina, rassicurata fino al momento in cui i genitori, trafelati, hanno fatto ritorno al piazzale. Secondo le informazioni diffuse, la piccola non ha avuto bisogno di assistenza medica.

Perché la prudenza non è mai troppa durante le vacanze

Nonostante il lieto fine, la disattenzione è stata motivo di grande ansia. Durante i lunghi trasferimenti, soprattutto nel periodo estivo, la stanchezza e la confusione tipica delle aree di servizio possono giocare dei brutti scherzi.

Tutto questo, però, non basta a rendere normale una ripartenza senza essersi assicurati che una bambina di dieci anni fosse tornata in automobile. Ogni volta che si riparte da una sosta, sarebbe il caso di dare un’occhiata rapida ai sedili e contare i passeggeri.

In questa occasione la minore è stata notata quasi subito, i genitori hanno dato l’allarme e la Polizia Stradale ha gestito la situazione senza ritardi. Il viaggio verso la Calabria è potuto continuare, ma quella che doveva essere una sosta qualunque resterà difficile da dimenticare.