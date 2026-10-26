Hyundai Kona e Tucson ibride possono ripartire con batteria a 12 V scarica grazie al sistema 12V Battery Reset: ecco come funziona e quanto serve per ricaricarla

Nato con il pallino per i motori, scopro per caso la scrittura e ne faccio la mia passione. Copywriter e web editor, ma sempre con le auto nel cuore.

Ufficio Stampa Hyundai Hyundai, batteria scarica: basta un pulsante

Tra gli imprevisti che un automobilista teme di più, la batteria a terra occupa un posto d’onore. Succede sempre nel momento peggiore con il quadro che si illumina a malapena e il motore che non dà segni di vita.

Di solito si finisce a cercare un booster, a chiedere aiuto a qualcuno con i cavi o ad aspettare il soccorso stradale. Hyundai, però, sulle versioni ibride di Kona e Tucson ha messo a punto una soluzione che rende tutto molto più semplice: basta premere un pulsante.

Sistema 12V Battery Reset

La funzione si chiama 12V Battery Reset ed è un tasto che, quando la batteria a 12 volt si scarica, permette comunque di riavviare l’auto. Il segreto sta nel modo in cui è progettato l’impianto.

Su queste ibride non c’è la classica batteria al piombo da 12 V, quella che tutti conosciamo e che andava sostituita ogni tanto: al suo posto c’è un accumulatore agli ioni di litio, integrato in quello del sistema ibrido. Una scelta che elimina di fatto la necessità di un ricambio dedicato e che cambia anche il modo di gestire le emergenze. L’idea è semplice quanto efficace: se l’energia nella batteria principale c’è, perché dovrebbe restare a piedi chi guida?

Come funziona

Quando la carica scende sotto una soglia stabilita, il sistema agisce in autonomia: scollega la batteria a 12 V da tutti gli assorbimenti elettrici della vettura, così da evitare che si svuoti del tutto.

In questo modo conserva l’energia necessaria per un nuovo tentativo di accensione. Attenzione, però, a un effetto collaterale: quando scatta questa protezione, la chiave intelligente potrebbe non aprire le portiere. Per entrare, bisogna usare lo spadino metallico nascosto nella chiave, un ritorno alle origini che farà sorridere i nostalgici.

Una volta a bordo, la procedura è molto semplice. Si preme il pulsante 12V Battery Reset e da quel momento si hanno 30 secondi per avviare l’auto. L’accensione della spia READY sul quadro strumenti conferma che il sistema ibrido è di nuovo operativo.

Se si lascia scadere il tempo senza accendere il veicolo, la batteria viene scollegata un’altra volta per proteggerla da ulteriori assorbimenti, ma nessun problema: la procedura può essere ripetuta.

30 minuti per ricaricarla

Una volta ripartiti, non si può dimenticare l’incidente. La macchina deve restare in modalità READY per circa 30 minuti, a prescindere dal fatto che sia ferma o in movimento. In questo intervallo il sistema ibrido provvede a ricaricare la batteria a 12 V, senza che sia necessario accelerare o tenere acceso il motore a benzina. Un dettaglio utile: non serve fare giri a vuoto, basta aspettare.

È importante rispettare questo tempo. Se si usa il pulsante più volte di seguito senza lasciare alla batteria la possibilità di recuperare, si rischia di scaricarla in modo eccessivo, e a quel punto ulteriori tentativi di avviamento diventano impossibili. In questo caso si torna alla vecchia strada: cavi, booster o carro attrezzi, come su qualsiasi auto tradizionale.

Il pulsante, insomma, non è una bacchetta magica, ma un aiuto concreto per togliersi d’impiccio nelle situazioni più comuni. Una soluzione intelligente che sfrutta una risorsa già a bordo, la grande batteria dell’ibrido, per risolvere un problema vecchio quanto l’automobile.