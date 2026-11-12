Giornalista e scrittore del settore motoristico, con collaborazioni anche nell'ambito calcistico. Quindici libri all'attivo e giornalista dal 2025.

Ansa Foto Benzina, ora il prezzo è sotto ai 2 euro

Una piccola inversione di tendenza restituisce un po’ di respiro agli automobilisti italiani dopo settimane particolarmente complesse per il costo del carburante. La benzina torna infatti al di sotto della soglia psicologica dei 2 euro al litro e anche il diesel imbocca la strada del ribasso. Il settore mostra così i primi segnali di distensione, sebbene il costo dei rifornimenti sia sensibilmente superiore rispetto ai livelli precedenti alla crisi internazionale legata al conflitto in Iran.

A incidere sulla riduzione del prezzo del gasolio ci ha pensato anche la nuova manovra del Governo. Fino al 23 novembre infatti è stato rinnovato il taglio delle accise per un valore complessivo di 4,88 centesimi al litro. Azioni del Governo e flessione delle quotazioni internazionali dei prodotti raffinati hanno portato a quello che dovrebbe essere un primo passo verso il ritorno alla normalità per i prezzi del carburante.

MIMIT segna la benzina a 1,994

Il ritorno della benzina sotto i 2 euro al litro rappresenta un importante segnale soprattutto psicologico per gli automobilisti. La soglia era diventata uno dei principali riferimenti del mercato nelle ultime settimane, anche in seguito alle iniziative commerciale avviate dalle compagnie petrolifere. A fotografare la diffusione del ribasso è il MIMIT, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

Sono infatti 18.252 gli impianti che propongono la benzina a un prezzo inferiore rispetto ai 2 euro al litro, il 91,1% del totale sulla rete stradale e autostradale. Uno scenario che dimostra come il calo non sia circoscritto solo a pochi operatori o a singole aree geografiche, ma stia interessando la totalità del Paese.

Il taglio delle accise salva il diesel

Per il diesel il quadro è invece meno favorevole. Gli impianti che vendono il gasolio al di sotto di 2,20 euro al litro sono 7539, ovvero il 37,6% del totale. A favorire la discesa del prezzo del gasolio ci ha pensato il nuovo intervento del Governo entrato in vigore il 10 novembre, riducendo le accise del gasolio di 4,88 centesimi al litro.

La manovra ha carattere temporaneo e sarà in vigore solo fino al 23 novembre 2026. A determinare il calo del costo del gasolio, ci pensa anche la flessione del prezzo del diesel all’ingrosso, passato al di sotto dei 1000 euro per 1000 litri per la prima volta dal 31 agosto. Una dinamica che contribuisce ad alleggerire i costi di approvvigionamento degli operatori e che, insieme alla riduzione fiscale, favorisce il ribasso dei prezzi praticati agli automobilisti.

Italia in linea con Germania e Francia

I costi del carburante sono alti in tutta Europa, con l’Italia che è allineata con le altre due super potenze: Germania e Francia. Risultano lievemente più elevati i prezzi in terra teutonica, con la benzina che si stanzia sui 2,001 euro al litro e il gasolio a 2,237. I cugini d’Oltralpe invece presentano prezzi superiori per la benzina, 2,039, ma più contenuti per il gasolio, 2,182.

Tra le grandi nazioni i costi più vantaggiosi restano ampiamente quelli della Spagna, 1,658 per la benzina e 1,860 per il gasolio, mentre la “maglia nera” dell’Unione Europa la conquista la Danimarca, con 2,349 euro al litro per la verde e 2,640 per il diesel. Il prezzo del carburante resta ancora elevato, ma sembrano esserci i primi spiragli per un cambiamento nel prossimo futuro.