Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

ANSA Stazioni di rifornimento senza carburante: cosa sta succedendo

Le saracinesche sono ancora alzate, ma i tabelloni luminosi dei prezzi lungo le strade iniziano a mostrare segnali inquietanti. Non sono i rincari, a cui l’automobilista italiano è ormai tristemente rassegnato, a gelare il sangue, ma l’assenza totale di cifre o, peggio, il nastro bianco e rosso che avvolge le pistole erogatrici.

Le segnalazioni si moltiplicano ora dopo ora e l’Unione Nazionale Consumatori conferma una realtà che sa di paradosso: svariati benzinai non hanno più né diesel né benzina e non possono soddisfare la domanda dei cittadini. È una sensazione di emergenza che striscia tra le corsie, un’affanno che non ha ancora i contorni del collasso totale ma che ne ricalca fedelmente le prime, angoscianti fasi.

I motivi della scarsa presenza di carburante

Per comprendere come si sia arrivati a questo punto, bisogna guardare oltre i confini nazionali, verso quel corridoio di mare che separa le coste iraniane dalla penisola arabica. Il timore collettivo, alimentato dal conflitto in Medio Oriente iniziato il 28 febbraio, è che la chiusura prolungata dello Stretto di Hormuz possa bloccare il 20% del petrolio mondiale. Questa tensione internazionale ha creato un clima psicologico di precarietà, ma la causa scatenante della crisi domestica è, ironicamente, una notizia positiva: il taglio delle accise di circa 25 centesimi disposto dal governo lo scorso 19 marzo.

Quello che stiamo vivendo è il risultato di una “rincorsa al centesimo” che ha mandato in tilt il sistema. Attirati dalla sforbiciata fiscale, gli automobilisti si sono riversati in massa verso i distributori locali più convenienti. Il problema risiede nella natura stessa della logistica dei carburanti: i rifornimenti alle stazioni di servizio avvengono solitamente con cadenza settimanale.

Quando la domanda giornaliera raddoppia o addirittura triplica a causa dell’assalto ai punti vendita “low cost”, le cisterne interrate non hanno il tempo fisico di rigenerarsi, esaurendosi molto prima dell’arrivo dell’autobotte successiva. Si è creato così un collo di bottiglia temporaneo: il prodotto raffinato nei depositi non manca, ma mancano i tempi tecnici per l’ordine, il trasporto e il carico verso una domanda così frenetica.

Occhio anche alla speculazione

Lo scenario attuale è denso di rischi, a partire dalla speculazione. Mentre il Mimit rassicura che l’Italia registra crescite dei prezzi più contenute rispetto a Francia e Germania, con medie di 1,743 euro/litro per la benzina e 2,040 per il gasolio, la Guardia di Finanza è già dovuta intervenire. Sono stati sanzionati diversi operatori per l’omessa comunicazione dei prezzi al portale “Osservaprezzi”, un obbligo che serve proprio a monitorare eventuali rialzi ingiustificati sfruttando la paura della guerra.

Il rischio più concreto per le famiglie, tuttavia, è che l’emergenza logistica vanifichi lo sforzo economico. Il Codacons ha lanciato un allarme chiaro: in una sola settimana, i rincari dei listini hanno letteralmente “mangiato” gran parte del risparmio fiscale. Per il gasolio, la riduzione effettiva rispetto al periodo precedente il taglio è di appena 6 centesimi, a fronte dei 24,4 promessi, traducendosi in una spesa maggiore di circa 9,2 euro a pieno per ogni automobilista.

In questa cornice si consuma l’ultima beffa, quella del paradosso energetico: la ricerca spasmodica del distributore meno caro si trasforma spesso in un consumo inutile di carburante per percorrere chilometri verso stazioni che, all’arrivo, segnano il tutto esaurito.

È la fotografia di un’Italia in affanno, dove un’emergenza puramente logistica e transitoria sta mettendo a nudo la fragilità di un sistema che non riesce a reggere l’onda d’urto di una popolazione che insegue disperatamente un risparmio che sembra svanire proprio mentre cerca di afferrarlo.