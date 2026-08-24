Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

123RF La benzina del sindaco: grande risparmio in Abruzzo

In un’Italia in cui il prezzo dei carburanti continua a essere uno dei temi più discussi dagli automobilisti, c’è un piccolo comune dell’Abruzzo che ha deciso di percorrere una strada decisamente fuori dagli schemi. Succede a Valle Castellana, poco più di 800 abitanti ai piedi del Gran Sasso, dove il distributore di carburante non appartiene a una compagnia petrolifera né a un imprenditore privato. A gestirlo è direttamente il Comune.

Un’iniziativa che sui social è stata ribattezzata “la benzina del sindaco” e che, tra rincari e difficoltà delle aree interne, sta attirando l’attenzione ben oltre i confini della provincia di Teramo.

Un distributore salvato per non perdere un servizio essenziale

L’idea porta la firma del sindaco Camillo D’Angelo. In un territorio disseminato tra decine di frazioni e segnato negli ultimi anni dagli effetti del terremoto del 2016, la chiusura dell’unico distributore avrebbe rappresentato un duro colpo per residenti, lavoratori e turisti.

Per evitare che anche questo presidio sparisse sotto il peso dello spopolamento, l’amministrazione comunale ha deciso di intervenire in prima persona, rilevando l’impianto e assumendone la gestione. Una scelta insolita, ma che risponde a un problema molto concreto: nelle aree montane ogni servizio che chiude costringe cittadini e imprese a percorrere chilometri aggiuntivi, aumentando costi e disagi.

Benzina e diesel costano fino a 20 centesimi in meno

Il principio alla base del progetto è semplice. Il Comune acquista il carburante e lo rivende sostanzialmente al prezzo di costo, rinunciando ai margini tipici della distribuzione tradizionale. Il risultato è sotto gli occhi di tutti.

La benzina viene proposta intorno a 1,75 euro al litro, mentre il gasolio scende a circa 1,89 euro al litro, con un risparmio che può arrivare fino a 20 centesimi al litro rispetto a molti impianti privati. Una differenza che, pieno dopo pieno, diventa significativa soprattutto per chi utilizza quotidianamente l’auto per lavoro o per lunghi spostamenti.

Il pieno richiama automobilisti anche da fuori provincia

Quello che inizialmente era nato come un servizio a tutela della comunità locale sta producendo effetti che vanno oltre le aspettative. Sempre più automobilisti provenienti dalla vicina provincia di Ascoli Piceno scelgono infatti di raggiungere Valle Castellana per fare rifornimento.

Un piccolo pellegrinaggio automobilistico che trasforma il risparmio sul carburante in un’occasione per trascorrere qualche ora tra le montagne del Teramano. La notorietà della cosiddetta “benzina del sindaco” è cresciuta rapidamente grazie al passaparola e ai social network, diventando un caso nazionale capace di attirare curiosità e attenzione mediatica.

Un modello che fa discutere

Naturalmente gestire un distributore non significa soltanto incassare. Il Comune deve occuparsi dell’approvvigionamento, della manutenzione degli impianti, dei controlli tecnici e della gestione operativa dell’attività.

Eppure i numeri sembrano premiare la scelta. Le entrate generate dal distributore sarebbero passate da circa 75.000 euro a 500.000 euro nel giro di un anno, segnale di una domanda in forte crescita. Al di là dei risultati economici, il vero valore dell’iniziativa è forse un altro. In un periodo in cui molte aree interne combattono contro la perdita progressiva di servizi essenziali, Valle Castellana ha deciso di reagire con una soluzione pragmatica e originale.

E mentre milioni di italiani continuano a fare i conti con i rincari alla pompa, nel piccolo comune abruzzese la risposta arriva direttamente dal municipio. Una scelta che oggi appare come un’eccezione, ma che potrebbe spingere altri territori a interrogarsi su nuovi modi per sostenere cittadini e automobilisti.