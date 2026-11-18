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iStock Benzina in Slovenia, fare il pieno conviene sempre di più

Da martedì 17 novembre i carburanti sloveni costano ancora meno. Il nuovo ritocco al ribasso allarga la distanza con i listini italiani e rimette la benzina di Lubiana al centro dei conti di molti automobilisti che abitano verso il confine a nord-est.

Il vantaggio evidente della Slovenia

Il ministero dell’Energia sloveno ha comunicato i nuovi prezzi regolati, validi fuori da autostrade e superstrade. La benzina scende a 1,444 euro al litro, con 6,2 centesimi in meno rispetto a una settimana fa. Il diesel si ferma a 1,798 euro, cinque centesimi sotto il listino precedente.

Secondo i calcoli delle autorità slovene, un pieno da 50 litri di benzina costa poco più di 72 euro, mentre per il gasolio si arriva a sfiorare i 90.

Al di qua del confine il quadro è diverso. In Friuli Venezia Giulia, stando ai dati del Mimit, la benzina viaggia in media intorno a 1,955 euro al litro e il diesel a 2,212. Con lo sconto regionale per l’area 0 si scende a 1,565 e 1,912.

Il risparmio teorico su un pieno fatto in Slovenia è di circa 6 euro per chi parte da un comune dell’area 0. Sale a una decina di euro in più, circa 11 in tutto, per chi arriva dall’area 1. Non è una cifra che possa cambiare le finanze, ma ripetuta ogni settimana diventa un risparmio.

Il conto resta comunque teorico, perché i chilometri in più per raggiungere il distributore vanno sempre considerati, oltre ovviamente al tempo utilizzato.

Un trend al ribasso in tutta Europa

La Slovenia non è un caso isolato, anche se il contesto europeo resta complicato. Dopo l’impennata seguita alla crisi in Medio Oriente, a settembre il diesel ha superato il precedente record di prezzo in 19 Paesi dell’Unione, tra cui Germania, Francia e Italia.

Da allora si vedono segnali di raffreddamento in diversi mercati, Slovenia compresa, ma i listini restano sensibilmente sopra i livelli di prima della crisi.

Il motivo, spiegano gli analisti, non è soltanto il prezzo del greggio. Pesano anche la capacità di raffinazione, i flussi commerciali e la scarsità di carburanti, soprattutto diesel.

Per questo i ribassi alla pompa arrivano a piccoli passi e senza garanzie per il futuro: basta una nuova tensione sui mercati per rimescolare le carte. E poi si sa, quando si tratta di carburanti i prezzi salgono velocemente e scendono con molta calma.

Leggera discesa anche in Italia

Anche da noi la discesa c’è, ma è molto più timida. Secondo l’Osservatorio del Mimit, la benzina self service sulla rete stradale nazionale costa in media 1,958 euro al litro.

Il 1° novembre eravamo a 2,010 euro. Il gasolio si aggira intorno ai 2,21 euro, mentre in autostrada la benzina self costa in media 1,994 euro, circa tre centesimi e mezzo in più rispetto alla rete ordinaria.

Parliamo di ribassi di pochi millesimi, certo. Ma il dato che conta è che la benzina è tornata stabilmente sotto la soglia psicologica dei due euro.

Il confronto con la Slovenia, però, resta impietoso, grazie in particolare alla differenza di accise. Tra i due listini ballano oltre 50 centesimi al litro, circa 25 euro su un pieno da 50 litri, anche se bisogna ricordare che il prezzo sloveno vale fuori dalle autostrade.

Chi vive lontano dal confine farà bene a pensarci due volte prima di cambiare le proprie abitudini. Chi invece passa di lì per lavoro o per una commissione ha un buon motivo in più per fermarsi a fare il pieno.