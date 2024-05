La data da segnare sul calendario è quella del prossimo 7 maggio. Tra pochi giorni, infatti, ATM (Azienda Trasporti Milanesi) dirà addio al biglietto cartaceo per utilizzare gli iconici tram, le linee metropolitane e gli autobus di Milano. L’addio al biglietto arriverà in parallelo al debutto di RicaricaMi, un nuovo ticket ricaricabile e riutilizzabile che potrà contenere fino a 30 biglietti ordinari. Per una prima fase di transizione, RicaricaMi affiancherà i biglietti usa e getta che, sul finire del 2024, saranno dismessi in via definitiva.

La rivoluzione dei trasporti inizia da Milano

ATM dà il via a una vera e propria rivoluzione per il settore dei trasporti italiano, con l’addio al biglietto cartaceo usa e getta. Per prendere un tram, un autobus o per una corsa in metropolitana non sarà più possibile utilizzare un biglietto cartaceo valido per una sola corsa. Residenti, pendolari e turisti del Comune di Milano, infatti, potranno contare su RicaricaMi. Il nuovo sistema è accettato anche sulle linee di altri operatori di trasporto nel territorio del Sistema Tariffario Integrato, Trenord compresa.

Si tratta, come sottolineato in apertura, di un nuovo ticket ricaricabile e riutilizzabile. Ogni utente potrà utilizzare RicaricaMi per tutte le corse: il ticket ricaricabile potrà contenere fino a 30 biglietti ordinari con la stessa tariffa oltre a un massimo di 5 carnet con tariffa Mi1-Mi3. Non è possibile caricare sulla stessa carta biglietti di fasce tariffarie differenti. Bisognerà prima esaurire i biglietti di una tariffa per poter poi ricaricare biglietti di una tariffa differente. Da notare che è possibile caricare al massimo un biglietto giornaliero o un tri-giornaliero su RicaricaMi.

Da notare, inoltre, che, a differenza degli abbonamenti, questo ticket non è nominativo e, quindi, può essere utilizzato anche da più persone (attenzione, però, non è possibile utilizzare lo stesso RicaricaMi per più persone contemporaneamente). RicaricaMi sarà acquistabile presso le casse automatiche di ATM, dislocate su tutto il territorio milanese, nelle stazioni della metropolitana, ad esempio, oltre che nei vari punti vendita autorizzati che, attualmente, vendono i biglietti usa e getta.

Non sono previsti costi aggiuntivi: biglietto ricaricabile, infatti, si compra e si ricarica, con il numero di biglietti desiderati, nello stesso momento. Acquistando RicaricaMi con 10 biglietti, quindi, la spesa sarà equivalente a quanto si spenderebbe per l’acquisto di 10 biglietti cartacei usa e getta. Per convalidare il biglietto è sufficiente avvicinare il ticket ricaricabile all’apposito lettore posizionato sul tornello (ATM ha già installato 850 nuovi lettori). Non sarà più necessario, quindi, inserire il biglietto nella fessura per convalidarlo.

Gli utenti potranno verificare il numero di biglietti residui al momento della convalida di un biglietto, tramite l’apposito lettore, alle casse automatiche della metropolitana oppure presso le rivendite, chiedendo al negoziante di controllare quanti biglietti restano su RicaricaMi.

Addio ai biglietti usa e getta

L’arrivo di RicaricaMi segna anche l’addio ai biglietti usa e getta che, però, resteranno utilizzabili fino al prossimo 30 novembre 2024. A partire dal successivo 1° dicembre 2024, invece, i “vecchi” biglietti non saranno più validi e per utilizzare i mezzi di ATM, senza ricorrere a un abbonamento, bisognerà munirsi di una RicaricaMi.