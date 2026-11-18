Il decreto è legge: Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna avranno tempo fino a ottobre 2027, ma le Regioni possono anticipare i divieti locali

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iStock Blocco diesel Euro 5, arriva il rinvio al 2027

Per i proprietari di un diesel Euro 5 del Nord Italia arriva un altro anno di respiro. Martedì 17 novembre il Senato ha approvato in via definitiva, con 77 voti favorevoli e 42 contrari, il decreto che sposta al 1° ottobre 2027 le limitazioni strutturali alla circolazione di questi veicoli in Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna.

Il testo, già passato alla Camera il 10 novembre, diventa così legge. Ma attenzione: non è un liberi tutti, e quello che succederà davvero sulle strade dipenderà molto dalle scelte delle singole Regioni.

Salvaguardare famiglie e attività

Il rinvio riguarda sia le autovetture sia i veicoli commerciali diesel di categoria Euro 5. Si tratta di un parco enorme: in Italia circolano circa 3,5 milioni di auto e 600.000 veicoli commerciali leggeri con questa omologazione, e nelle sole quattro Regioni del Bacino padano ce ne sono oltre 1,2 milioni tra le prime e circa 200.000 tra i secondi.

Il senso della proroga, spiegano le analisi, è evitare di scaricare subito i costi della transizione su famiglie, lavoratori e piccole imprese che usano ancora un diesel Euro 5, e dare un anno di margine per programmare la sostituzione del mezzo.

Non è la prima volta: la scadenza era fissata al 1° ottobre 2025, era già slittata al 2026 e ora si sposta ancora di dodici mesi.

Non tutti sono d’accordo: il Partito Democratico ha votato contro, sostenendo che, invece di rinviare i divieti, servirebbero incentivi e politiche di sostegno per rinnovare il parco auto e permettere ai proprietari di sostituire i veicoli più inquinanti.

La palla passa alle Regioni

Il decreto interviene sul termine entro cui le quattro Regioni devono inserire limitazioni strutturali nei propri piani per la qualità dell’aria. Ora quel termine è fissato al 1° ottobre 2027, ma resta una libertà importante: le Regioni possono comunque introdurre prima i divieti oppure adottare misure alternative, purché coerenti con gli obblighi europei.

Ognuna, infatti, sta giocando la sua partita. La Lombardia ha confermato lo stop strutturale nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì, per i grandi centri come Milano, Brescia, Bergamo e Monza, ma ha adeguato la delibera per far slittare l’applicazione delle sanzioni all’autunno 2027. Piemonte, Veneto ed Emilia-Romagna hanno invece scelto di azzerare il blocco automatico, sostituendolo con misure alternative.

Nel frattempo, le regole locali non vanno in vacanza: ordinanze e blocchi d’emergenza restano in vigore, e la circolazione dei diesel Euro 5 è consentita salvo allarmi meteo o limitazioni nelle zone a traffico limitato.

Le misure compensative

Le misure compensative sono l’alternativa al divieto: azioni che, in teoria, garantiscono una riduzione equivalente delle emissioni senza fermare le auto. Tra quelle messe in campo ci sono gli incentivi alla rottamazione, il potenziamento dei trasporti pubblici e il rinvio stagionale dell’accensione dei riscaldamenti.

Il Piemonte è stato il primo a superare lo stop strutturale con un pacchetto di interventi per la qualità dell’aria che supera i 100 milioni di euro, includendo anche un sostegno ai biocarburanti HVO per i veicoli. L’Emilia-Romagna, invece, ha spostato di qualche giorno l’avvio dei riscaldamenti e ha accantonato 10 milioni di euro per sostituire gli impianti termici più vecchi.

Se non ci saranno altri rinvii, dal 1° ottobre 2027 lo stop potrebbe scattare per le diesel immatricolate tra il 2011 e il 2015 circa. Fino ad allora, un anno di tempo per Regioni e automobilisti.