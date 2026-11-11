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iStock Tutto rinviato al 2027

Il blocco dei diesel Euro 5 in Val Padana è stato posticipato di un anno, ma alcune limitazioni alla circolazione restano. La Camera, infatti, ha approvato la conversione in legge del recente decreto 167 che stabilisce il rinvio dei divieti previsti per le auto a gasolio fino a Euro 5, con la misura che viene posticipata dal 1° ottobre 2026 al prossimo 1° ottobre 2027.

La misura riguarda Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto. Da segnalare, in ogni caso, che alcune limitazioni locali restano attive e operative, in base alle normative comunali e a eventuali casi di inquinamento eccessivo. La palla passa ora al Senato che deve approvare la misura entro 60 giorni.

Un’eventuale mancata approvazione farebbe decadere il decreto. Si tratta, però, di un’ipotesi molto remota e altamente improbabile, considerando la volontà della maggioranza parlamentare di arrivare a una rapida conclusione della questione. Andiamo a riepilogare le caratteristiche dell’intervento.

Sostenibilità ambientale ed economica

Il provvedimento punta a trovare il giusto equilibrio tra la necessità di tutela ambientale, in un’area, come la Val Padana, caratterizzata da notevoli problemi di inquinamento, che deve essere bilanciata da una sostenibilità economica dell’intervento, sia per le famiglie che per le tante imprese della zona che, in passato, hanno scelto vetture diesel fino a Euro 5.

Le Regioni sono chiamate ora a rimettere mano e aggiornare i piani per la qualità dell’aria, con l’obiettivo di garantire il rispetto dei rigidi limiti UE sulle emissioni di PM10, PM2,5 e biossido di azoto. Per compensare la proroga concessa ai veicoli Euro 5, le amministrazioni locali dovranno studiare interventi mirati e alternativi.

Come anticipato in precedenza, gli enti locali (singoli Comuni e le Regioni coinvolte) hanno la possibilità di applicare limitazioni locali alla circolazione di veicoli diesel Euro 5 (e, eventualmente, anche di altre classi) con l’obiettivo di contrastare l’inquinamento e far rientrare i valori della qualità dell’aria entro i limiti previsti dalla normativa.

Multe per chi non rispetta i divieti

La normativa in merito al mancato rispetto dei divieti di circolazione è chiara: in caso di controllo, il conducente di un veicolo non autorizzato alla circolazione sarà multato di 168 euro. Per chi viene sorpreso per la seconda volta, inoltre, è prevista un’ulteriore multa da 168 euro oltre alla sospensione della patente, da un minimo di 15 giorni a un massimo di 30 giorni.

Appuntamento a ottobre 2027

La misura approvata dalla Camera non è altro che un rinvio al prossimo anno. Nell’ottobre 2027, infatti, ci troveremo di fronte a un nuovo dilemma con la necessità di trovare il giusto equilibrio tra la tutela ambientale e la sostenibilità economica di una misura che potrebbe costringere famiglie e imprese a cambiare auto. Maggiori dettagli in merito arriveranno nelle prossime settimane.

Il rischio delle procedure d’infrazione UE

Nonostante il rinvio, l’Italia rimane fortemente esposta ai rilievi della Commissione Europea. Pende infatti il rischio di procedure d’infrazione per il mancato rispetto della direttiva comunitaria sulla qualità dell’aria nel Bacino Padano. Proprio per questo motivo, l’ulteriore slittamento dei divieti impone alle Regioni coinvolte un aggiornamento tempestivo e rigoroso dei rispettivi piani ambientali, un passo fondamentale per evitare nuove e pesanti controversie legali ed economiche con Bruxelles.