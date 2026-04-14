Il settore autotrasporto lancia l’allarme: caro carburante e margini ridotti spingono verso il blocco con possibili effetti su trasporti e prezzi

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iStock Italia a rischio stop: cosa sta succedendo

Il settore dell’autotrasporto si prepara a un blocco senza precedenti. Dopo mesi di tensioni e costi in salita, l’intero comparto lancia un segnale forte: senza interventi concreti, il rischio di uno stop generale è alle porte.

A dirlo è Unatras, l’Unione Nazionale delle Associazioni dell’Autotrasporto Merci, che punta il dito contro una situazione diventata ormai insostenibile. Da una parte, la pressione dei committenti che, secondo l’associazione, comprimono i margini fino a livelli critici. Dall’altra, un caro carburante che continua a pesare sui bilanci delle aziende.

La data da cerchiare in rosso è quella di venerdì 17 aprile, quando il Comitato Esecutivo Nazionale sarà chiamato a decidere se avviare ufficialmente le procedure per il blocco. Una scelta che, se confermata, potrebbe avere effetti immediati su tutta la filiera, dai trasporti alla distribuzione, fino agli scaffali dei supermercati.

Petrolio e gas in aumento

Dietro alla minaccia di fermo c’è ovviamente il nodo dei carburanti. Anche se negli ultimi giorni non si sono registrati aumenti improvvisi, il trend resta in crescita e segue da vicino l’andamento del petrolio sui mercati internazionali. Le associazioni di categoria parlano di una situazione destinata a peggiorare nel breve periodo.

Il timore è che nuovi rincari possano colpire proprio mentre molte aziende stanno già operando in perdita. In un settore dove il carburante rappresenta una delle principali voci di costo, basta poco per passare da una marginalità ridotta a un bilancio in rosso.

Aumento dei costi

Secondo quanto denunciato da Unatras, il costo del gasolio avrebbe superato stabilmente i 2 euro al litro, generando un impatto economico pesantissimo. Le stime parlano di un aggravio che può arrivare fino a 9.000 euro annui per ogni mezzo pesante. Una cifra che, moltiplicata per le flotte aziendali, diventa difficile da sostenere anche per realtà strutturate.

Il risultato è un sistema sotto pressione, dove molte imprese rischiano di uscire dal mercato, schiacciate tra costi operativi in aumento e tariffe che non riescono a seguire lo stesso ritmo.

Un equilibrio sempre più fragile

A complicare ulteriormente il quadro c’è il rapporto con la committenza. Le aziende di autotrasporto denunciano una riduzione dei compensi che, in alcuni casi, arriva fino a 40 centesimi al litro rispetto ai costi reali sostenuti. Una distanza che rende il lavoro economicamente insostenibile e che alimenta un clima di forte tensione. Il rischio concreto è quello di una filiera che si inceppa, con effetti a catena su tutta l’economia.

Non è un caso che anche le associazioni dei consumatori abbiano iniziato a osservare con attenzione la situazione. Secondo alcune analisi, mentre le imprese del trasporto faticano a restare in equilibrio, non mancano segnali di possibili distorsioni nei prezzi finali, con ricadute dirette sui cittadini.

In arrivo “decisioni a favore del settore”

Dal fronte istituzionale arrivano segnali di apertura, ma per ora restano parole. Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha parlato di misure in arrivo per sostenere il comparto. Al momento, però, le associazioni di categoria non hanno ancora ricevuto interventi concreti. Ed è proprio questa distanza tra annunci e realtà a spingere il settore verso una possibile mobilitazione.

Il conto alla rovescia è già iniziato. Se entro i prossimi giorni non arriveranno risposte tangibili, il rischio è quello di assistere a un blocco che potrebbe fermare una parte fondamentale del sistema economico italiano.