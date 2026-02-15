Il marchio BMW Alpina ha ora un nuovo logo, che omaggia quello storico ma lo aggiorna per proporre un design moderno e in linea con l'identità della Casa

Ufficio Stampa BMW Il nuovo logo è ufficiale

Il Gruppo BMW ha arricchito la sua gamma di marchi con la presentazione di BMW Alpina, che realizzerà vetture esclusive con l’obiettivo di offrire un comfort di guida superiore oltre a prestazioni elevate. In attesa del lancio dei primi modelli, che saranno prodotti negli stabilimenti BMW Group, la Casa ha svelato il nuovo marchio ufficiale, riportato nell’immagine che trovate di seguito.

Un omaggio alla tradizione

Come sottolineato dall’azienda, nel comunicato ufficiale pubblicato per l’occasione, il nuovo logo di BMW Alpina “rende omaggio alla tradizione del marchio, evolvendosi in modo autentico verso l’era moderna” e andando a conservare elementi distintivi, come il corpo farfallato e l’albero motore che hanno ricoperto e continueranno a ricoprire un ruolo centrale nella storia del marchio. Gli elementi integrati nel logo presentano linee nette e precise. L’azienda ha optato per una realizzazione trasparente, per mettere in risalto la silhouette moderna del marchio, e per una colorazione ridotta, per evidenziare il carattere contemporaneo. Secondo l’azienda, queste scelte permettono di trasmettere quella che viene definita un’identità precisa e raffinata, in linea con il posizionamento di mercato di BMW Alpina, che realizzerà modelli esclusivi e ricercati. Il nuovo logo, quindi, rappresenta un’evoluzione del tradizionale logo di Alpina, marchio che, fin dagli anni ’60, si è contraddistinto per lo stile unico delle sue produzioni e che ora continuerà la sua attività come parte del Gruppo BMW, con tanti nuovi progetti in arrivo.

Ufficio Stampa BMW

Le prime informazioni

L’azienda ha chiarito che i modelli BMW Alpina saranno realizzati in stabilimenti BMW Group selezionati che, per l’occasione, riceveranno un adeguamento con l’obiettivo di soddisfare gli standard di esclusività del marchio. Tutte le vetture presenteranno alcuni elementi caratteristici del marchio reinterpretati in chiave moderna, come la caratteristica palette di colori per gli esterni e il design dei cerchi in lega a 20 razze. Nell’abitacolo, invece, troveremo rivestimenti in pelle di alta qualità, come parte della dotazione di serie di tutti i modelli e con tante opzioni di personalizzazione, anche dal punto di vista cromatico.

Per i clienti ci sarà la possibilità di ottimizzare tutti i dettagli, curando in modo minuzioso il design e le scelte di colori e materiali. L’obiettivo, in questo caso, è consentire ai futuri proprietari di modelli BMW Alpina di poter creare una vettura davvero unica. Dal punto di vista tecnico, invece, si punterà sulla potenza e sulla possibilità di offrire ai clienti vetture in grado di offrire “prestazioni eccezionali ad alta velocità“. Lo sviluppo tecnico porrà l’attenzione, in modo particolare, sui viaggi di lunga percorrenza per soddisfare appieno anche i clienti più esigenti e che prevedono di utilizzare il proprio veicolo per molti chilometri. Ulteriori dettagli sul futuro delle produzioni di BMW Alpina arriveranno nel corso dei prossimi mesi. L’azienda è già in piena attività e non mancheranno novità per il prossimo futuro. Per saperne di più, quindi, continuate a seguirci.