Bollo auto 2027, dubbi sui 2,3 miliardi: le richieste delle Regioni

123RF Esenzione bollo auto: le Regioni chiedono chiarimenti

L’esenzione dal bollo auto attesa a partire dal 2027 apre una discussione sui conti pubblici: le Regioni chiedono al Governo un confronto sulla copertura economica dell’agevolazione, prevista per le vetture con potenza fino a 80 kW. Alle audizioni sulla Manovra, davanti alle commissioni Bilancio di Camera e Senato, i rappresentanti regionali hanno sollevato dubbi sull’adeguatezza dei fondi stanziati a compensazione dei mancati incassi, pari a poco meno di 2,3 miliardi di euro.

Le Regioni chiedono di verificare i conti

Le perplessità sono emerse dall’intervento di Marco Alparone, vicepresidente della Lombardia e rappresentante della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome. Secondo Alparone, manca ancora un confronto sufficiente per capire se i 2.293,5 milioni stanziati dallo Stato basteranno a compensare le minori entrate del bollo.

Il problema, ha spiegato, riguarda sia il numero dei veicoli interessati sia le regole con le quali viene calcolato il tributo. Le Regioni chiedono anche un riallineamento delle banche dati utilizzate per stimare il gettito, perché un conteggio basato su informazioni differenti rischierebbe di produrre risultati distanti dalle somme effettivamente incassate.

Non meno rilevante la questione delle aliquote. Il bollo è un tributo regionale e gli enti possono applicare importi differenti. Anziché limitarsi all’aliquota standard, la compensazione dovrebbe tener conto della legislazione vigente: altrimenti, ha osservato Alparone, le differenze fra territori potrebbero tradursi in rimborsi diseguali.

I beneficiari dell’esenzione

L’esenzione riguarda un solo veicolo per persona fisica, purché regolarmente assicurato, entro un limite di potenza di 80 kW (circa 109 CV) nel caso delle automobili. La norma considera vetture alimentate a benzina o gasolio, anche quando uno di questi carburanti è abbinato a un’altra forma di propulsione. Le auto esclusivamente elettriche non rientrano in questa particolare misura, fermo restando che possono beneficiare di esenzioni previste da altre disposizioni.

Possedere due auto entro la soglia non dà diritto a due esenzioni: il beneficio va a quella meno potente. Se entrambe hanno la stessa potenza, viene scelta l’auto per la quale il bollo ordinario sarebbe inferiore. Sono previsti anche motocicli e ciclomotori a benzina, ma soltanto per i contribuenti che non possono usufruire dell’agevolazione su un’automobile e il beneficio rimane limitato a un veicolo. Nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome sono necessari accordi specifici.

Cosa succede alle scadenze e ai bilanci regionali

L’esenzione si riferisce ai pagamenti con scadenza ordinaria compresa tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2027. Quelli in scadenza entro la fine del 2026 restano dovuti. La Regione Lombardia ha già precisato che, per i contribuenti che soddisfano i requisiti, l’agevolazione sarà applicata automaticamente, salvo cambiamenti nelle modalità operative. Ha inoltre consigliato di non revocare la domiciliazione bancaria del bollo.

La disciplina è contenuta nel decreto-legge 162 del 2026, mentre il confronto parlamentare riguarda anche la possibile prosecuzione della misura. A proposito dei trasferimenti compensativi, il testo esaminato in Parlamento prevede la ripartizione fra i territori tramite decreto ministeriale entro il 31 marzo 2027, previa intesa nella Conferenza Stato-Regioni.

Nel corso dell’audizione le Regioni hanno segnalato anche altre criticità della Manovra, dalle aliquote Irpef regionali alle risorse destinate al trasporto pubblico locale. Il confronto richiesto sul bollo, dunque, riguarda soprattutto la sostenibilità dei bilanci regionali e la verifica delle cifre prima che inizi il nuovo anno.