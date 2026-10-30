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123RF Esenzione Bollo auto: dal 2028 potrebbe diventare permanente

Il bollo auto potrebbe diventare un ricordo per milioni di automobilisti italiani. Dal 1° gennaio 2027, infatti, le vetture con una potenza non superiore a 80 kW, equivalenti a circa 109 CV, potrebbero essere esentate dal pagamento della tassa automobilistica. La novità più importante riguarda la durata del provvedimento: l’agevolazione non sarebbe limitata a un solo anno, ma diventerebbe permanente.

L’annuncio è arrivato dal presidente del Consiglio Giorgia Meloni, durante la presentazione del disegno di legge di bilancio approvato dal Governo. La misura, tuttavia, non è ancora in vigore e dovrà superare l’esame parlamentare prima di diventare legge.

Chi potrà beneficiare dell’esenzione

La proposta riguarda le persone fisiche proprietarie di un’automobile con potenza massima di 80 kW. Il beneficio sarà riconosciuto per una sola vettura, anche quando lo stesso contribuente possiede più veicoli. Questo significa che chi ha due automobili non potrà automaticamente smettere di pagare il bollo su entrambe. L’esenzione interesserà soltanto un mezzo che rispetti il limite previsto, mentre per gli altri continueranno ad applicarsi le regole ordinarie.

La soglia di 80 kW comprende numerose utilitarie, citycar e vetture compatte, ma non coincide con una particolare cilindrata o alimentazione. Il dato determinante sarà la potenza omologata, espressa in kilowatt, e non la dimensione del motore o il valore commerciale dell’automobile.

Per verificare la potenza della propria vettura è possibile consultare la carta di circolazione, dove il valore in kilowatt è riportato al campo P.2. Un’automobile da 80 kW rientrerebbe nel beneficio, mentre una da 81 kW ne resterebbe esclusa.

Cosa cambia rispetto alla prima proposta

Il provvedimento era già stato annunciato a settembre, ma inizialmente era stato presentato come un intervento riferito al 2027. La nuova impostazione punta invece a rendere l’esenzione strutturale, evitando che il pagamento del bollo venga ripristinato automaticamente dal 2028.

Secondo quanto dichiarato dal presidente del Consiglio, l’intervento coinvolgerebbe, considerando anche le motociclette interessate dalla misura, circa il 70% dei veicoli circolanti. Si tratta di una stima riferita alla platea complessiva indicata dal Governo, non alla sola categoria delle automobili.

Per gli automobilisti che rientreranno nei requisiti, il vantaggio consisterebbe nell’eliminazione di una spesa periodica legata al possesso del veicolo, indipendentemente dai chilometri percorsi durante l’anno. La permanenza dell’agevolazione, però, non significa che la disciplina non possa essere modificata da successive leggi. Significa che, nella formulazione annunciata, non sarebbe prevista una scadenza automatica dopo dodici mesi.

Quando entrerà in vigore e quali scadenze rispettare

La distinzione fondamentale riguarda il percorso legislativo. L’esenzione relativa al 2027 è già prevista dal decreto-legge del 17 settembre, mentre la sua trasformazione in un beneficio permanente dipende dall’approvazione della nuova legge di bilancio.

Il Parlamento dovrà esaminare il testo entro il 31 dicembre 2026. Durante questo passaggio potranno essere introdotte modifiche ai requisiti, alle modalità applicative e alle coperture finanziarie.

Nel frattempo, chi deve versare il bollo entro la fine del 2026 non può sospendere il pagamento confidando nella futura agevolazione. La disciplina già prevista per il prossimo anno riguarda infatti i versamenti con scadenza ordinaria compresa tra gennaio e dicembre 2027.

Un altro aspetto riguarda le Regioni, destinatarie del gettito della tassa automobilistica. La rinuncia agli incassi richiederà trasferimenti compensativi da parte dello Stato, anche per gli anni successivi al 2027. Per gli automobilisti, quindi, la novità è rilevante ma richiede ancora un passaggio decisivo: soltanto il testo definitivo della manovra chiarirà se l’esenzione fino a 80 kW sarà effettivamente garantita senza scadenza.