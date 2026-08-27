123RF Il Governo valuta l'erogazione di un bonus carburante solo per i redditi bassi

Almeno fin qui, è solo una suggestione di metà (quasi fine) estate. Sul tavolo del Governo spunta il bonus benzina riservato ai redditi bassi, ma, ammesso e non concesso che l’esecutivo lo preveda davvero, i dettagli appaiono nebulosi.

Dall’importo definitivo alla soglia da rispettare, fino addirittura alle istruzioni per ottenerlo, tutto resta da definire, eppure le sole voci di corridoio accendono le speranze di quella fetta di popolazione che fatica a sbarcare il lunario, e non può nemmeno lasciare la propria vettura in garage. L’esecutivo sembra intenzionato ad archiviare gradualmente i “democratici” sconti sulle accise e concentrare le risorse sui lavoratori maggiormente colpiti dai rincari alla pompa.

Come funzionerebbe per i dipendenti

Secondo quanto ricostruito da QuiFinanza, il possibile aiuto riguarderebbe soprattutto i dipendenti con un reddito basso che utilizzano l’automobile per andare al lavoro. Il meccanismo pensato dal Governo passa dai fringe benefit e coinvolge direttamente le aziende private, alle quali spetterebbe la decisione di concedere il voucher.

Su base volontaria, le imprese avrebbero l’ultima parola circa l’erogazione di un voucher cartaceo o digitale ai dipendenti selezionati, magari attraverso gli strumenti già utilizzati per gli altri fringe benefit, e dedurne interamente il costo. Nessuna domanda allo Stato, dunque, perché il rapporto si consumerebbe fra datore di lavoro e lavoratore.

Un’altra casella ancora bianca riguarda la soglia d’accesso. Il Governo potrebbe guardare al reddito complessivo, limitarsi a quello da lavoro dipendente oppure affidarsi all’Isee del nucleo familiare. Tre strade con conseguenze parecchio diverse sulla platea, tanto che oggi nemmeno un reddito apparentemente basso garantisce di rientrare fra i beneficiari.

Nel mare dei condizionali galleggia anche la cifra di 200 euro, già utilizzata per il bonus carburante introdotto nel 2022. Prenderla come una promessa sarebbe comunque azzardato: il precedente offre un modello e le risorse disponibili potrebbero suggerire un importo differente oppure graduato in base al reddito.

Fuori dal recinto dei lavoratori dipendenti rimangono le partite Iva. Anche per loro si valuta una soluzione, ma il percorso cambierebbe: acquisto diretto del buono presso i rivenditori e successiva deduzione della spesa nella dichiarazione dei redditi. Prima occorrerebbe stabilire quali costi ammettere, entro quale limite e con quali documenti dimostrarli, dunque il cantiere appare persino meno avanzato.

Perché il Governo vuole superare il taglio delle accise

La volontà di abbandonare una riduzione delle accise generale dipende dal conto presentato allo Stato. Abbassare il prezzo alla pompa aiuta in egual misura l’automobilista in difficoltà e quello con un reddito elevato, anche se il secondo sarebbe in grado di sopportare meglio il rincaro. Restringere il numero dei beneficiari permette invece di concentrare le risorse disponibili, principio richiamato anche dal ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti.

Nel ragionamento rientrano poi l’autotrasporto e la logistica, settori dove il caro carburante rischia di viaggiare ben oltre il serbatoio. Se aumentano i costi per spostare le merci, l’effetto può raggiungere gli scaffali e di riflesso i consumatori. Il Governo sarebbe dunque chiamato a trovare un equilibrio fra il sostegno alle famiglie con redditi bassi e quello alle imprese maggiormente esposte. A ogni modo, nessuno ha al momento la possibilità di presentare domande o mettere in conto 200 euro da spendere al distributore.