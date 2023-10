Motivo per il quale, qualsiasi forma di aiuto da parte del Governo diventa un’opportunità da non perdere per molti, soprattutto quando si tratta di somme interessanti. Un esempio è il bonus bici che, a discapito di quello che molti pensano, può essere ancora richiesto.

Si tratta in particolare di un incentivo che, come sappiamo, agevola l’acquisto e quindi l’uso di mezzi che fanno parte di quella che possiamo definire mobilità sostenibile.

Spostarsi con veicoli alternativi a quelli a motore termico infatti porta a diversi benefici, sia per l’ambiente, che per la mobilità cittadina, soprattutto nei centri più trafficati e affollati, ma anche per il portafoglio, visto anche il caro carburante.

Bonus regionale

Il bonus bici quindi rimane anche per tutto il mese di ottobre, anche in molti forse non lo sanno. A questo proposito, sottolineiamo che è una scelta regionale, non si tratta di una misura di livello nazionale.

Le regioni scelgono se attuare o meno questa misura nei confronti dei cittadini, e negli ultimi mesi sono tante le amministrazioni che hanno deciso di aderire a questo progetto proposto. Nella maggior parte dei territori però i termini ormai sono scaduti. Ci sono regioni dove il bonus bici è ancora attivo per tutto il mese di ottobre, come l’Emilia-Romagna.

Come richiederlo

Chi può richiedere il bonus bici in Emilia-Romagna:

cittadini residenti in 207 comuni della pianura e dell’agglomerato di Bologna e interessati dal Piano aria regionale, per contrastare i valori allarmanti dei principali inquinanti;

maggiorenni.

Si parla in tutto di circa 4 milioni di abitanti, che corrispondono praticamente al 91% della popolazione totale della regione.

A quanto ammonta

Vediamo ora invece a quanto ammonta la somma del bonus bici che è possibile ottenere. Ci sono casi differenti, innanzitutto l’Emilia-Romagna prevede un fondo di ben 9 milioni di euro dedicati a questo incentivo per il periodo 2023-2025.

I fondi trasmessi dal Mase, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, sono stati suddivisi in tre differenti categorie. Nell’anno in corso sono previsti 3 milioni e 808.000 euro, per il 2024 invece di parla di altri 2 milioni e 387.000 euro, e infine per il 2025 ci saranno gli ultimi 2 milioni e 655mila euro a disposizione.

Il bonus bici che si può ottenere è pari a 500 o 1.000 euro: ci sono due categorie disponibili. La somma erogata non potrà superare in alcun modo il 50% del costo del veicolo acquistato dall’utente. Si parla poi invece di una somma diversa nel caso in cui la persona che fa domanda abbia rottamato una vecchia auto a partire dal primo gennaio 2023. Per questa tipologia di utenti infatti la somma prevista è più alta, si passa da un minimo di 700 a un massimo di addirittura 1.400 euro, che vale però per le cargo, con agevolazione non superiore al 70% del costo totale.

E non è ancora tutto, perché la regione Emilia-Romagna prevede anche un ulteriore aiuto economico per tutti coloro che sono interessati al bonus bici e vivono in uno dei comuni colpiti dall’alluvione. Si tratta di un contributo extra pari a 200 euro, da sommare a quanto già indicato. La domanda deve essere inoltrata tramite il sito della Regione.