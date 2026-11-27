Buoni carburante esentasse fino a 200 euro per i dipendenti e voucher da 100 euro per le famiglie: le nuove misure sono ancora al vaglio del Senato

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123RF Contro il caro benzina si fa strada il bonus carburante per famiglie

Contrastare il caro carburanti intervenendo direttamente sulle spese dei lavoratori e delle famiglie. È questa la finalità di alcuni emendamenti al decreto legge 193/2026, meglio conosciuto come decreto Autotrasporto, attualmente all’esame del Senato.

Tra le misure proposte figurano buoni benzina esentasse fino a 200 euro per i dipendenti delle aziende private, contributi destinati ai nuclei familiari economicamente più vulnerabili e incentivi al lavoro agile per contenere gli spostamenti quotidiani. Nessuna di queste agevolazioni è stata ancora approvata: il destino delle singole iniziative dipenderà dall’esito dell’iter parlamentare, che dovrà concludersi entro il 22 dicembre 2026.

Buoni carburante da 200 euro: a chi spetterebbero

Gli emendamenti presentati da Partito Democratico e Movimento 5 Stelle prevedono la possibilità, per le imprese private, di riconoscere ai propri dipendenti buoni carburante o titoli equivalenti fino a un massimo di 200 euro per il 2026. Il beneficio consisterebbe nell’esenzione dall’IRPEF, poiché le somme riconosciute entro tale soglia non concorrerebbero alla formazione del reddito da lavoro dipendente.

Non sarebbe dunque lo Stato a distribuire direttamente i voucher agli automobilisti. La decisione rimarrebbe nelle mani dei datori di lavoro, liberi di concedere o meno l’agevolazione. Anche qualora gli emendamenti venissero approvati, pertanto, il bonus non rappresenterebbe un diritto automatico per tutti i dipendenti.

Attualmente le aziende possono già erogare buoni carburante attraverso il sistema dei fringe benefit. Per il triennio 2025-2027, la soglia annuale di esenzione fiscale è fissata a 1.000 euro, elevati a 2.000 per i lavoratori con figli fiscalmente a carico. Questi importi comprendono però anche gli altri beni e servizi riconosciuti dall’impresa.

Smart working e biciclette aziendali per ridurre gli spostamenti

Un’altra strada individuata per contenere la spesa legata ai rifornimenti consiste nel ridurre la necessità di utilizzare l’automobile. Un emendamento del Partito Democratico propone di incentivare accordi aziendali o territoriali che consentano di svolgere almeno il 50% dell’orario mensile attraverso il lavoro agile, laddove le mansioni risultino compatibili.

Tra le ipotesi figura anche una riduzione dei premi assicurativi INAIL a carico delle imprese per i dipendenti che lavorano da remoto. Il Movimento 5 Stelle propone invece un credito d’imposta per le aziende che promuovono lo smart working nelle aree interne del Paese, con una dotazione massima di 50 milioni di euro all’anno per il periodo 2026-2028.

Sempre nell’ambito della mobilità casa-lavoro, viene ipotizzata l’istituzione di un fondo presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per finanziare il noleggio e il leasing di biciclette aziendali, tradizionali ed elettriche. Lo stanziamento ammonterebbe a un milione di euro annuo dal 2027 al 2029, consentendo alle imprese di mettere questi mezzi a disposizione dei propri collaboratori.

Bonus benzina da 100 euro per le famiglie: requisiti e tempistiche

Il pacchetto di emendamenti comprende anche un contributo destinato alle famiglie con un ISEE non superiore a 20.000 euro. In questo caso, il valore massimo del buono carburante sarebbe di 100 euro. Il voucher avrebbe carattere nominativo, non potrebbe essere ceduto a terzi e non inciderebbe né sul reddito imponibile né sul calcolo dell’indicatore della situazione economica equivalente.

Le proposte di PD e Movimento 5 Stelle differiscono tuttavia per le risorse da destinare all’intervento. La prima prevede un fondo da un miliardo di euro per il 2026, mentre la seconda contempla uno stanziamento di 500 milioni. La disponibilità finanziaria rappresenta quindi uno degli elementi da valutare durante la discussione parlamentare.

La data da tenere presente è quella del 22 dicembre 2026, termine ultimo per la conversione in legge del decreto Autotrasporto, entrato in vigore il 24 ottobre. Soltanto dopo l’esame degli emendamenti e le successive votazioni sarà possibile conoscere quali agevolazioni entreranno effettivamente in vigore. Per il momento non esistono procedure per richiedere i nuovi contributi, né certezze riguardo alla loro introduzione.