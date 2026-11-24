Giornalista e scrittore del settore motoristico, con collaborazioni anche nell'ambito calcistico. Quindici libri all'attivo e giornalista dal 2025.

iStock Bonus moto 2027: pronto lo sconto, ma con un limite

Acquistare un casco, una giacca tecnica, un paraschiena o un paio di guanti potrebbe diventare fiscalmente più conveniente dal 2027. Nell’ambito della discussione sulla Legge di Bilancio è arrivata una proposta che punta a incentivare l’acquisto di dispositivi di protezione individuale per chi utilizza motocicli, ciclomotori, biciclette ed e-bike, attraverso una detrazione IRPEF del 19% sulle spese sostenute.

L’iniziativa nasce da FMI, Federazione Motociclistica Italiana, in collaborazione con il Moto Club Roma, ed è stata portata all’attenzione del Parlamento attraverso due emendamenti di identico contenuto, presentati rispettivamente da Lega e Movimento 5 Stelle. Il provvedimento prevede un limite massimo di 500 euro di spesa per ciascun contribuente e periodo d’imposta, con decorrenza proposta dall’1 gennaio 2027.

Detrazione del 19%, quanto si risparmia

Il meccanismo proposto prevede una detrazione IRPEF del 19% sulle spese ammissibili, entro il limite massimo di 500 euro annui. Questa cifra rappresenta dunque la spesa massima sulla quale calcolare il beneficio fiscale, mentre il risparmio effettivo raggiunge i 95 euro. L’agevolazione sarebbe utilizzabile nell’ambito della dichiarazione dei redditi, secondo le modalità che dovranno essere definite dal provvedimento definitivo.

Il tetto di spesa si riferisce al singolo contribuente e al periodo d’imposta. La proposta, pertanto, punta a favorire gli acquisti di equipaggiamento protettivo, mantenendo un limite preciso alla spesa fiscalmente agevolabile. Un esempio di come sarà strutturata la detrazione:

100 euro di spesa – Detrazione di 19 euro;

250 euro di spesa – Detrazione di 47,50 euro;

400 euro di spesa – Detrazione di 76 euro;

500 euro di spesa – Detrazione di 95 euro;

1.000 euro di spesa – Detrazione sempre pari a 95 euro, visto il limite massimo previsto.

I prodotti che rientrano nel bonus

Il perimetro della proposta comprende dispositivi e indumenti destinati alla protezione personale durante la conduzione di veicoli a due ruote. Il testo contempla prodotti conformi alla normativa europea e nazionale applicabile, con una distinzione tra equipaggiamento motociclistico e protezioni destinate a biciclette ed e-bike.

Per i motociclisti e ciclomotoristi, le categorie indicate comprendono:

Caschi protettivi – dispositivi destinati alla protezione della testa

Giacche tecniche con protezioni – Indumenti progettati per integrare protezioni nelle zone maggiormente esposte in caso di impatto, come spalle e gomiti;

Pantaloni tecnici protettivi – Abbigliamento dotato di protezioni per le articolazioni e progettato per migliorare la resistenza all’abrasione in caso di scivolata;

Guanti protettivi – Dispositivi destinati a proteggere mani, dita e articolazioni, particolarmente esposte durante la caduta;

Calzature e stivali protettivi – Prodotti progettati per proteggere piedi, caviglie e altre zone della parte inferiore degli arti;

Paraschiena – Protezioni specifiche per la schiena, con particolare attenzione alla zona vertebrale;

Protezioni per il torace – Dispositivi dedicati alla protezione della parte anteriore del tronco, compresi sistemi airbag;

Protezioni per gomiti, spalle e ginocchia – Componenti progettati per assorbire o distribuire l’energia degli impatti sulle articolazioni e sulle zone più esposte.

La soddisfazione di FMI

La Federazione Motociclistica Italiana ha seguito l’iniziativa insieme al Moto Club Roma, promuovendo l’introduzione di un incentivo fiscale dedicato alla sicurezza degli utenti delle due ruote. Il presidente di FMI, Giovanni Copioli, ha sottolineato l’importanza di una politica orientata alla riduzione degli incidenti e dell’attenzione verso i motociclisti: