Se vi state chiedendo come ottenere lo sconto sul cambio delle gomme vi spieghiamo nel dettaglio cosa occorre fare. Le mescole delle auto sono diventate sempre più care sul mercato e ogni occasione va sfruttata per abbassare il costo finale della sostituzione. All’interno della legge di bilancio del 2025 non è passata inosservata un’agevolazione per l’efficientamento energetico di alcuni apparecchi, rientranti nel bonus elettrodomestici. Nella disposizione non vi sono soltanto TV e frigoriferi, ma anche gli pneumatici per automobili.

A partire dal 15 aprile ci sarà un mese di tempo per tornare alle gomme estive. Il bonus può servire ad effettuare questo passaggio con un bel aiutino economico che può arrivare sino al 30% del costo totale dello pneumatico. In caso di mancato passaggio dalle gomme invernali a quelle estive le multe vanno dai 422 ai 1.682 euro, con il possibile ritiro della carta di circolazione. Le gomme invernali sono obbligatorie dal 15 novembre al 15 aprile di ogni anno e servono a garantire la sicurezza alla guida in caso di strada ghiacciata, grandine, pioggia forte e neve.

Come avere il bonus pneumatici 2025

Il beneficio, essendo incluso nel bonus elettrodomestici, segue le stesse regole. L’accesso è possibile per tutti i cittadini, almeno fino all’esaurimento dei fondi, senza che ci sia una soglia Isee. In prima analisi si era parlato della scelta di un “click day”, una modalità che ha subito sollevato alcune perplessità, in particolare per quanto riguarda l’accesso da parte delle famiglie con minore familiarità con l’uso di internet. In questo modo le persone più bisognose del bonus avrebbero potuto non ottenerlo. Si sta pensando a una procedura semplice, già attuata con il bonus TV del 2021, che consentiva ai cittadini di recarsi direttamente nei negozi, presentando il codice fiscale e il certificato di smaltimento di un vecchio apparecchio, per avere lo sconto immediato.

Il governo dovrebbe scegliere quali saranno le modalità di accesso a questo sussidio entro 60 giorni dall’approvazione della legge di bilancio, che è stata pubblicata in Gazzetta ufficiale il 30 dicembre. Il tetto massimo di spesa previsto è doppio: si può ottenere un bonus pari o al 30% della spesa eseguita o a 100 euro, a seconda di quale delle due sia la cifra più bassa nel caso specifico. Il limite passa a 200 euro se l’Isee della famiglia che ha acquisito il bonus è inferiore a 25.000 euro. I fondi stanziati per questa misura sono circa 50 milioni di euro.

La posizione dell’Aires

L’ipotesi del click day ha trovato l’opposizione dell’Aires (associazione italiana retailer elettrodomestici specializzati). Il direttore generale dell’Aires Davide Rossi ha analizzato che il fondo equivarrebbe a circa a mezzo milione di elettrodomestici e andrà distribuito anche a chi non è al passato con le nuove tecnologie. Ci sarà abbondanza e c’è soddisfazione da parte del presidente di Aires.

“Questa agevolazione va assolutamente nella giusta direzione, in primo luogo, per l’efficienza energetica del Paese; in secondo luogo, perché risponde concretamente alle esigenze degli italiani, consentendo di acquistare prodotti nuovi e molto più efficienti in termini di risparmio energetico. Guardiamo dunque al 2025 con fiducia e con rinnovato entusiasmo consci delle sfide che ci attendono ma anche confortati nel vedere riconosciuta l’importanza del nostro settore per il bene comune del Paese“, ha analizzato il presidente di Aires Andrea Scazzoli, come riportato sulle colonne di Quifinanza.it.