Sta per arrivare il Bonus trasporti per l’acquisto di abbonamenti e biglietti del trasporto pubblico locale. Scopriamo i requisiti per averlo

Napoletano di nascita, laureato in giurisprudenza, è giornalista pubblicista con la passione per il motorsport e l'automotive con un occhio alle innovazioni e alla storia della F1. Il suo motto: ''I believe that everyone has a calling, Motorsport is my true passion!''.

123RF Bonus Trasporti: i requisiti economici

I beneficiari potranno ottenerlo nel 2027 sino a un massimo di 400 euro con un tetto Isee fissato a 20.000 euro. Verranno considerati anche altri fattori, come la distanza dal luogo di studio o lavoro, ma cerchiamo di analizzare la disciplina punto per punto per offrire un quadro chiaro. Prima di tutto non dovrebbe esserci un click day, ma dovrebbe funzionare con l’inserimento della persona in una classifica, in base all’Isee e altre caratteristiche personali, come la proprietà di un’auto.

Si otterrà un punteggio in graduatoria che stabilirà anche l’importo esatto dell’aiuto, che potrà partire da un minimo di 100 sino a un massimo di 400 euro. Un funzionamento simile a quello del Bonus sociale energia plus in bolletta, sostegno voluto dal Governo e già integrato nel Piano sociale per il clima. Il testo non è ancora definitivo, perché dovrà superare la delicata fase di negoziati con la Commissione europea.

In vigore dal 2027

Con la crescita dei prezzi dei carburanti, con conseguente aumento dei biglietti dei mezzi pubblici, è stato programmato un nuovo meccanismo europeo Ets2, che diventerà pienamente attivo nel 2028. Con il Bonus trasporti ciascun individuo che rientra nei parametri potrà gestire un conto personale per comprare biglietti e abbonamenti per i vari servizi di trasporto pubblico locale. Con una durata di 12 mesi non potrà essere cumulato con altri Bonus trasporti regionali o comunali.

L’utente potrà accedere a una piattaforma online, chiamata PMES (Piattaforma della Mobilità Ecosolidale). Per avere gli sconti potranno essere usati i QR Code, come già accaduto in passato per gli altri Bonus trasporti. Per chi non ha una particolare dimestichezza con la sfera digitale si potranno avere dei metodi alternativi, sia per telefono o anche con assistenza di persona. I lavoratori dipendenti avranno una possibilità extra. Saranno le loro aziende, in modo discrezionale, a scegliere di aumentare l’importo del Bonus mettendoci dei soldi propri.

Circa 1,65 milioni di persone all’anno dovrebbero rientrare nella graduatoria, senza l’affannosa corsa al click day. Il valore dell’Isee assegnerà fino a 60 punti, mentre altri 20 punti dipenderanno dalla distanza dal luogo di lavoro o studio, e altri 20 da fattori diversi. Il totale che si può raggiungere quindi è di 100, partendo da 0.

I requisiti economici

Chi presenta un Isee di oltre i 20mila euro non potrà beneficiare del Bonus. Chi ha un Isee sotto i 10mila euro avrà il punteggio massimo, ovvero 60 punti. Non mancheranno gli scaglioni intermedi da 45 punti (sotto i 15mila euro) e 25 punti (sopra i 15mila euro).

Sarà importantissimo anche il requisito di distanza tra la casa e il luogo di studio o lavoro (per persone disoccupate, precarie, autonome che prenderà in considerazione la città indicata come destinazione abituale): il punteggio massimo di 20 punti sarà ad appannaggio di coloro che supereranno i 30 chilometri di distanza; oltre i 10 chilometri si otterranno 10 punti, sotto quella soglia soli 5 punti. Come detto, 10 punti extra verranno indirizzati a coloro che non possiedono un’auto; altri 10 punti a chi, nel passato recente, ha avuto un abbonamento ai mezzi mensile o annuale.

Chi raggiungerà un punteggio sotto i 35 punti non riceverà il Bonus, a meno che la graduatoria non scorra. Vi sono categorie che automaticamente raggiungeranno i 100 punti. Si tratta di:

Caregiver familiari che assistono persone con disabilità;

Persone con disabilità;

Persone sottoposte a trattamenti sanitari continuativi che richiedono viaggi continui.

Sono previsti tre scaglioni di beneficiari: chi avrà 400 euro all’anno; chi avrà 200 euro all’anno; e chi avrà 100 euro all’anno. Il calcolo viene effettuato in base al punteggio individuale: