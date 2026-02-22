Editor e copywriter, mi occupo principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme, e di motori. Appassionato di viaggi, vivo tra Napoli e la Grecia.

123RF Box e posti auto costano sempre di più

Trovare parcheggio in città è sempre molto difficile. A peggiorare le cose ci sono i prezzi dei box e dei posti auto che continuano ad aumentare. La conferma arriva da una nuova indagine dell’Ufficio Studi Tecnocasa che ha messo a confronto i dati del 2024 con quelli del 2025, con l’obiettivo di evidenziare i trend di un settore sempre più importante, soprattutto per chi abita in città molto affollate ed è alla ricerca di un modo semplice e conveniente per parcheggiare il proprio veicolo, in particolare la sera. Gli aumenti su base annua sono significativi e in alcune città si registrano rincari più elevati che in altre, con un impatto significativo sui residenti. Il rincaro maggiore viene registrato a Napoli mentre a Roma si tocca il valore più alto per un box. Andiamo a riepilogare quelli che sono i dati forniti dallo studio.

Un aumento significativo

Secondo le rilevazioni di Tecnocasa, i prezzi dei box auto e dei posti auto sono aumentati del 2% e dell‘1,2% nel confronto tra i dati del 2024 e quelli del 2025. Si tratta di un nuovo passo di una tendenza che va avanti già da diversi anni nelle grandi città e che ha fatto aumentare in modo significativo i costi per il parcheggio. Lo studio rileva anche che 6 acquirenti su 10 di mini garage privati scelgono di effettuare l’acquisto per il ricovero notturno del proprio veicolo, nello stesso condominio dove vivono oppure in uno vicino (in un raggio di 500 metri).

I restanti, 4 su 10, optano per l’acquisto a scopo investimento, con l’obiettivo di ottenere un buon rendimento grazie all’affitto dello spazio di parcheggio. In questo contesto, inoltre, si registrano diverse criticità da non sottovalutare. Le auto moderne sono più grandi e alcuni box non possono soddisfare le esigenze di chi sceglie di guidare un SUV di grandi dimensioni. In aggiunta, può essere necessario dello spazio aggiuntivo, se si ha la necessità di puntare su una wallbox per la ricarica domestica dell’auto elettrica o ibrida plug-in. Per lo studio, sono oggi necessari almeno 18 metri quadrati, un valore superiore a quello di diversi box. Spesso, inoltre, locali commerciali non più utilizzati vengono “convertiti” in spazi di parcheggio.

Le città più care

Trovare un box auto non è semplice, ma in alcune città i costi stanno aumentando più che in altre. È il caso di Napoli dove si registra un rincaro del 3,3% nel confronto tra il primo semestre del 2024 e quello del 2025. Si tratta di un dato superiore a quello registrato a Roma e Firenze (+2,7%), Torino (+2,5%) oltre che Milano e Palermo (+2,2%). Le città più costose dove comprare un box sono Milano e Roma. Per i cittadini milanesi, ad esempio, si parte da 16.000 euro e si può arrivare fino a 120.000 euro. Per chi vive a Roma, invece, il prezzo delle soluzioni più economiche è più basso (circa 8.500 euro) ma si può arrivare fino a 200.000 euro. I box costano tanto anche a Napoli dove le quotazioni oscillano tra 10.000 euro e 140.000 euro.