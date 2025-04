Il nuovo set frenante svelato da Brembo in occasione della fiera di Shanghai rappresenta un salto in avanti generazionale per l'azienda, sempre più leader del settore

Fonte: Ufficio Stampa Brembo Brembo ha svelato il suo nuovo progetto a Shanghai

In occasione di Auto Shanghai 2025, al via il prossimo 25 aprile, Brembo presenta il nuovo Greentell set. Si tratta di un nuovo prodotto che conferma il ruolo centrale dell’azienda, con decenni di esperienza nello sviluppo e nella realizzazione di sistemi frenanti ad alte prestazioni per il settore automotive. L’ultima novità della gamma Brembo è destinata a ritagliarsi uno spazio importante sul mercato nel corso del prossimo futuro. Andiamo a riepilogare tutti i dettagli in merito al nuovo annuncio di Brembo.

Un salto generazionale in avanti

Il nuovo set, composto da un nuovo disco e pastiglie, punta ad offrire un importante salto di qualità per la gamma Brembo. Secondo l’azienda, infatti, il sistema garantisce prestazioni superiori, una maggiore durata e una resistenza incrementata alla corrosione oltre a una riduzione delle emissioni del veicolo. Si tratta, inoltre, di un set versatile che Brembo ritiene sia “adatto a tutti i tipi di veicoli“, dalle auto elettriche a quelle con motori a combustione, dalle vetture premium ai veicoli commerciali leggeri.

Il nome “Greentell” nasce dalla fusione delle parole green e intelligence che rappresentano anche i due elementi caratterizzanti del progetto ovvero la capacità di ridurre l’impatto ambientale (fino all’85%) e la lunga attività di ricerca che ha portato alla realizzazione dei nuovi componenti. Per Brembo, quindi, la presentazione del nuovo Greentell set all’Auto Shanghai 2025 segna un vero e proprio punto di svolta per il futuro. Ricordiamo che Brembo lavora insieme a un importante partner anche a pneumatici intelligenti.

Daniele Schillaci, CEO di Brembo, commenta così l’annuncio dell’azienda: In Brembo, non ci limitiamo a seguire normative e leggi: andiamo oltre. Facciamo del nostro meglio per anticipare e persino superare le esigenze dei clienti. La nostra dedizione all’innovazione e alla sostenibilità ci spinge a creare prodotti che superino le attese. Sappiamo che i nostri clienti e i consumatori finali si aspettano il meglio da noi, per questo ci impegniamo a offrire soluzioni sempre all’avanguardia.”

Le novità tecnologiche

Brembo ha sottolineato come il suo nuovo set sia strettamente legato alla volontà di innovare. Alla base del nuovo progetto c’è l’applicazione di un doppio strato di rivestimento senza nickel tramite la tecnologia Laser Metal Deposition (LMD), sistema per cui l’azienda ha già depositato la domanda di brevetto. La tecnologia LMD e l’utilizzo delle nuove pastiglie freno specifiche permette di ottenere miglioramenti significativi per quanto riguarda la resistenza e la durata, senza compromessi sulle prestazioni. Secondo i dati forniti, il disco garantisce una riduzione dell’usura superficiale fino a circa l’80%, nel confronto con un disco equivalente in ghisa non rivestito.

Da segnalare anche la possibilità di ridurre le emissioni di polveri durante l’uso, fino al 90%, andando così ad anticipare l’entrata in vigore delle normative Euro 7 sui sistemi frenanti (prevista per il 2026). Sul disco, inoltre, è presente la marcatura Easy Check (con logo Brembo e possibilità di personalizzazione con il logo del produttore del veicolo). Il sistema consente di capire quando è arrivato il momento di sostituire il disco: una volta che l’immagine Easy Check sarà svanita, infatti, sarà necessario avviare l’intervento di sostituzione.