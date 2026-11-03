Brembo svela a EICMA 2026 la nuova pinza GP4 per la MotoGP e l'innovativo disco Hyction per la Superbike. Ecco tutte le novità per pista e strada

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iStock Antwerp, Belgium – May 01, 2021: A closeup shot of Brembo golden brakes on a Polestar 2 Performance Pack

Tra le protagoniste di EICMA 2026 ci sarà anche Brembo, azienda di riferimento assoluto per il settore delle due ruote e non solo. In occasione della fiera, la Casa presenterà diverse novità che andranno a raccontare l’evoluzione del gruppo, con un particolare riferimento al mondo dei motori e a tutti i prodotti collegati. Andiamo a scoprire le anticipazioni sulla presenza di Brembo all’evento dedicato al mondo delle due ruote.

Le novità di Brembo

La partecipazione a EICMA 2026 permetterà a Brembo di svelare la nuova pinza freno GP4, sviluppata per il campionato MotoGP 2027. Questo modello è più leggero di 75 grammi per pinza e offre un incremento della rigidezza di circa il 5%, mantenendo al contempo la piena compatibilità con il sistema attuale.

Accanto alla GP4, debutta l’innovativo disco freno in carbonio-ceramico Hyction, una soluzione derivata direttamente dalla tecnologia CCM-R delle hypercar. Già equipaggiato sulla Ducati Superleggera V4 Centenario, questo disco farà il suo ingresso nel Mondiale Superbike a partire dal 2027.

I vantaggi in termini di performance sono notevoli: con un peso di soli 1,375 kg, garantisce un risparmio di 450 grammi per disco e abbatte l’inerzia fino al 40% rispetto a un tradizionale componente in acciaio per le superbike stradali.

La gamma si espande con i nuovi comandi a frizione a cavo RCS24, RCS29 e RCS34, studiati per offrire tre rapporti meccanici della leva differenti e garantire un feeling personalizzato. Per chi cerca la massima efficienza nel commuting urbano e nell’uso quotidiano, l’azienda lancia il nuovo disco XTRA Signature.

L’azienda metterà in mostra anche le ultime proposte targate Öhlins, ByBre, J.Juan, Marchesini e SBS Friction. Per completare l’esperienza, per appassionati e professionisti, ci sarà anche il lancio ufficiale dell’inedita Brembo Lifestyle Collection. In sostanza, c’è davvero tanta carne al fuoco.

La presenza congiunta di Öhlins, Marchesini e degli altri brand del Gruppo evidenzia la definitiva transizione di Brembo da produttore di freni a provider globale. L’obiettivo è gestire l’intera dinamica del veicolo, combinando sistemi frenanti di vertice con sospensioni e cerchi ad altissime prestazioni.

Matteo Tiraboschi, Presidente Esecutivo del Gruppo Brembo, ha commentato:

“EICMA rappresenta per Brembo un’occasione importante per mostrare come il Gruppo stia evolvendo, mettendo a sistema competenze, tecnologie e identità diverse. Dalle soluzioni per le competizioni alle applicazioni stradali, fino alle nuove espressioni del brand, continuiamo a innovare per offrire un’esperienza di guida sempre più sicura, performante e coinvolgente”.

Brembo promette, quindi, tante novità e, più in generale, punta a offrire agli appassionati un’esperienza unica, con tante innovazioni che saranno presentate al Padiglione 5 (stand O71).

EICMA 2026, evento che sarà ancora più grande rispetto al passato, prende il via proprio in queste ore, nella “solita” cornice di Milano Rho-Fiera. L’apertura al pubblico è fissata per il prossimo 5 novembre e l’evento terminerà l’8 novembre. Per partecipare è possibile acquistare il biglietto tramite la biglietteria online ufficiale, disponibile all’indirizzo ticketseicma.it. Il costo di ingresso è di 20 euro oppure 10 euro per il ridotto. C’è anche il biglietto pomeridiano, con ingresso a partire dalle 13:30, al costo di 14 euro oppure 7 euro per il ridotto.