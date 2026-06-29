Uno studio chiarisce come i veicoli pesanti, come i camion, hanno un impatto maggiore sull'usura del manto stradale e possono, quindi, causare delle buche

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iStock speeding red european truck with motion blur

Sono i mezzi pesanti i veri nemici del manto stradale. È quanto conferma uno studio pubblicato su Clean Technologies and Environmental Policy e riportato da Autoweek.nl: i tir e i veicoli di grandi dimensioni danneggiano le strade in misura nettamente superiore rispetto alle autovetture comuni, indipendentemente dal loro peso, e rappresentano la principale causa delle buche stradali.

Il tema è particolarmente attuale nei Paesi Bassi, dove si sta valutando una riforma della tassa di circolazione, oggi calcolata anche tenendo conto del peso del veicolo. Lo studio suggerisce che questo parametro, almeno per le auto di uso comune, potrebbe non essere il criterio più efficace per quantificare l’usura effettiva del manto stradale.

Il peso non conta?

Secondo lo studio citato, fino a 7,5 tonnellate di massa il peso del veicolo non è un parametro rilevante per i danni al manto stradale. Di conseguenza, basare una tassa di circolazione sul peso potrebbe non essere la soluzione più efficace, soprattutto per chi cerca un criterio oggettivo con cui quantificare l’usura effettivamente causata dall’auto.

Per i mezzi pesanti le cose cambiano

All’aumentare della massa, il rischio di causare buche cresce drasticamente. Superata la soglia delle 7,5 tonnellate, il peso diventa un parametro particolarmente significativo e il suo impatto sull’usura del manto stradale non è più trascurabile.

Per questo motivo lo studio raccomanda agli enti responsabili della gestione stradale di introdurre limiti di peso in alcune aree e di rendere obbligatorio l’utilizzo di assi aggiuntivi per i veicoli più pesanti, così da distribuire meglio il carico ed evitare pressioni eccessive su un singolo punto.

Un ulteriore elemento di attenzione riguarda la trazione elettrica: un veicolo elettrico pesante può causare un’usura fino al 40% maggiore rispetto all’equivalente termico, a causa del peso aggiuntivo del pacco batterie. I camion elettrici rischiano quindi di diventare particolarmente dannosi per il manto stradale. Diverso il discorso per i veicoli a idrogeno, che presentano un incremento di peso molto più contenuto: in questo caso l’usura aggiuntiva è stimata intorno al 6%.