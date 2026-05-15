Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Getty Images Le buche stradali non si riparano? La colpa è anche della guerra

Immaginate di guidare lungo una tranquilla strada di provincia e di imbattervi nell’ennesima, fastidiosa buca. Quello che appare come un piccolo problema di manutenzione locale è in realtà il terminale di una crisi geopolitica che si sta consumando a migliaia di chilometri di distanza, nello Stretto di Hormuz. Esiste infatti un legame invisibile ma forte tra le tensioni internazionali nel Golfo Persico e la capacità dei nostri comuni di riparare il manto stradale: senza petrolio, molto semplicemente, non esiste l’asfalto. Sembra strano e paradossale, eppure è reale.

Il bitume: l’ingrediente “nobile” e costoso

Per capire come un conflitto tra Iran e Stati Uniti possa influenzare la sicurezza di un automobilista italiano, bisogna guardare alla chimica della strada. L’asfalto che calpestiamo non è un blocco unico, ma una miscela composta per il 95% da inerti — sabbia, ghiaia e pietrisco — e per il restante 5% da bitume. Quest’ultimo è il “collante” scuro e viscoso che tiene insieme la struttura, un derivato diretto della raffinazione del petrolio greggio.

Nonostante rappresenti solo una minima frazione del volume, il bitume incide normalmente per il 40-45% sul valore economico del materiale in opera. Con la crisi di Hormuz, il prezzo del petrolio è schizzato a 130 dollari al barile, trascinando con sé tutti i suoi derivati. Il risultato è un rincaro spaventoso: il costo del bitume stradale è cresciuto quasi del 50% in pochi mesi, passando dai 450-480 euro a tonnellata del 2025 ai picchi di 650-680 euro registrati all’inizio del 2026.

Un’estate di cantieri fantasma

Il tempismo della crisi è particolarmente spietato. Solitamente, la manutenzione stradale si effettua d’estate perché il minor traffico, la scarsa umidità e le temperature elevate rendono il bitume più facilmente stendibile e lavorabile. Tuttavia, l’estate 2026 rischia di essere ricordata per i cantieri mai aperti. Molte aziende hanno vinto appalti mesi fa con prezzi che oggi non coprono nemmeno le materie prime, rendendo insostenibile l’esecuzione dei lavori.

La situazione è già critica in diverse zone d’Italia. A Castelfidardo, in provincia di Ancona, la mancanza di bitume ha costretto le autorità a chiudere direttamente alcune strade al traffico invece di ripararle. Altri comuni stanno drasticamente rivedendo i propri piani di investimento, poiché l’indice del prezzo medio del bitume ha raggiunto i livelli più alti dal 1999, superando persino lo shock causato dall’inizio del conflitto in Ucraina.

Come nasce una buca

Ma perché è così vitale intervenire subito? La formazione di una buca è un processo fisico inesorabile. Tutto inizia con il traffico dei mezzi pesanti, come autobus e camion, che creano micro-crepe nel tappeto d’usura (lo strato superficiale di circa 4-6 cm). Quando piove, l’acqua si infiltra in queste fessure. Poiché l’acqua è un fluido incomprimibile, ogni volta che un veicolo pesante passa sopra la fessura allarga la crepa, fino a spaccare il bitume e creare il vuoto sottostante.

Riparare queste buche con semplici “rattoppi” è spesso una soluzione temporanea; per un risultato duraturo, la strada andrebbe rifatta completamente, ma con i costi attuali dell’energia (metano, GPL e petrolio necessari per produrre asfalto a caldo) questa opzione sta diventando un lusso per pochi.

Una fragilità globale

La crisi di Hormuz ci ricorda quanto sia interconnesso il nostro mondo. Se lo stretto rimane un “collo di bottiglia” per il greggio, l’onda d’urto colpisce non solo le bollette o il prezzo del jet fuel, ma anche la stabilità del suolo sotto le nostre ruote. Senza un intervento governativo che aggiorni i prezzari regionali e introduca meccanismi di compensazione per le imprese, le buche stradali diventeranno il simbolo tangibile di una crisi energetica che non accenna a placarsi.