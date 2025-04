Laureato in Comunicazione e giornalista pubblicista. Dal 2012 è attivo nel mondo del giornalismo online. Amante dell'automotive e del motorsport si divide tra presentazioni di auto, moto e Gran Premi. Cresciuto nel mito di Valentino Rossi e Michael Schumacher spera un giorno di poter raccontare nuovamente le gesta di altri grandi campioni per l'Italia.

Fonte: iStock Bugatti sequestrata: viaggiava ad una velocità folle in città

Negli ultimi mesi, in Italia, c’è stata un po’ di confusione per quanto concerne le nuove regole del Codice della Strada. Naturalmente non tutto è stato cambiato e alcune leggi sono ormai identiche da anni. Al centro del dibattito spesso finisce la questione dei limiti di velocità, specie quelli in città che di recente hanno creato non poche polemiche, che sono poi sfociate anche nel dibattito politico. Come spesso accade, infatti, ogni novità viene strumentalizzata da una o dall’altra per creare polemica.

In particolare si sta discutendo da tempo dell’eventualità di abbassare il limite di velocità in città a 30 km/h. Alcuni comuni l’hanno già fatto e assicurano che il numero di incidenti si è notevolmente abbassato. La cosa però non piace a molti automobilisti che preferirebbero avere maggiore discrezionalità da questo punto di vista. Chi però non ha minimamente calcolato i limiti di velocità imposti in città è sicuramente quest’uomo, che ha deciso di guidare una Bugatti ad una velocità folle.

Cosa è successo

Come riportato dal sito austriaco Heute, giovedì scorso, lungo la Ring (una serie di viali ottocenteschi) di Vienna, un uomo di 38 anni, a bordo di una Bugatti Chiron, sfrecciava alla folle velocità di 123 km/h. Fortunatamente la Polizia, che di recente si era appostata in zona Parlamento con un radar per fermare chi superava il limite, ha subito intercettato il veicolo.

A quel punto le Forze dell’ordine sono subito intervenute per fermare l’automobilista e sequestrargli il mezzo. Stando ad una ricostruzione offerta dai colleghi austriaci, l’uomo a quel punto avrebbe detto alla Polizia di non essere lui il proprietario della vettura, bensì un amico. La Bugatti Chiron è stata subito sequestrata con tanto di spettacolare prelievo con carro attrezzi in piena città. Le immagini hanno fatto subito il giro dei social. Il 38enne, invece, ha perso temporaneamente la patente di guida. La velocità raggiunta in città effettivamente era davvero folle e poteva portare a conseguenze ben peggiori.

Un mostro da oltre 400 km/h

La Bugatti Chiron è uno dei modelli di auto da strada più veloci al mondo. Prodotta dal 2016 al 2022, fu presentata in anteprima mondiale al Salone dell’automobile di Ginevra il 1° marzo del 2016. Nata per sostituire la Veyron, aveva carrozzeria e telaio in fibra di carbonio con sospensioni indipendenti e trazione integrale permanente. Il suo valore si aggira intorno ai 2,4 milioni di euro. A livello di design, invece, si rifaceva direttamente al prototipo Bugatti Vision Grand Turismo, un concept nato per il videogioco Gran Turismo 6.

A livello di prestazioni è davvero mostruosa. Il suo motore, infatti, riesce ad erogare una potenza massima di 1.500 CV e una coppia massima di 1.600 Nm. Stando a quanto dichiarato dalla Casa madre, la vettura passa da 0 a 100 km/h in 2,4 secondi, da 0 a 200 km/h in 6,1 secondi, da 0 a 300 km/h in 13,6 secondi e infine da 0 a 400 km/h in 32,5 secondi. La Bugatti Chiron a 400 km/h, ha un tempo di frenata di 10 secondi. Elettronicamente è limitata a 380 km/h, ma grazie ad una seconda chiave da inserire in un apposito alloggio nel tunnel centrale riesce a toccare addirittura i 420 km/h. Secondo alcune simulazioni al computer però questa vettura riuscirebbe addirittura a raggiungere i 500 km/h. Quindi possiamo dire tranquillamente che, per gli standard di questo mostro, il 38enne austriaco, in un certo senso, stava andando “piano”.