Bugatti ha presentato una bici esclusiva, realizzata per esaltare la storia del marchio e omaggiare le sue hypercar: ecco tutti i dettagli sul progetto a tiratura limitata

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Ufficio Stampa Bugatti

Bugatti è un marchio di riferimento del settore delle quattro ruote, con le sue hypercar che offrono un mix unico tra potenza, prestazioni e stile e che sono sempre tra i modelli più richiesti tra collezionisti e appassionati (senza particolari budget di spesa).

Ad arricchire la gamma di Bugatti è arrivata in questi giorni anche la nuova Bugatti Factor ONE. Non si tratta di una nuova hypercar ad altissima potenza ma di una bici da strada che la Casa ha realizzato in collaborazione con Factor Bikes.

Il progetto è realizzato in tiratura limitata ed è destinato a diventare preda dei collezionisti di prodotti Bugatti, anche per via degli omaggi alla storia del brand che caratterizzano il progetto esclusivo. Andiamo a scoprirne i dettagli.

Una bici esclusiva

La nuova Bugatti Factor ONE rappresenta una sintesi tra “il DNA del leggendario marchio di hypercar con l’ingegneria ciclistica più innovativa” da cui deriva una bici in grado di offrire la massima velocità oltre precisione ed esclusività assolute.

La Casa ha chiarito che ogni elemento della bici è stato progettato per offrire la massima efficienza aerodinamica e la rigidità giusta per una guida sempre ottimale, anche ad alta velocità, sfruttando l’esperienza di Factor Bikes nella progettazione.

Si tratta della bici da strada più veloce al mondo omologata UCI. Il modello presenta alcune caratteristiche distintive, come una forcella più ampia per una minore resistenza aerodinamica, ottenuta grazie a un flusso d’aria ottimizzato.

La scocca è realizzata in fibra di carbonio e presenta una particolare grafica bicolore, elemento distintivo del design Bugatti. Non a caso, l’azienda ha scelto il celebre Blu Bugatti come colorazione di riferimento della bici. Da segnalare anche il simbolo dell’Elefante Danzante, posizionato nella parte anteriore.

I componenti della bici sono sviluppati su misura, dalla sella Selle Italia agli pneumatici Continental passando per rotori e le corone in Carbon-Ti. Sono presenti anche le ruote Black Inc Bugatti Hyper 62, concepite come l’equivalente ciclistico di un set di ruote da hypercar. Il peso complessivo è di 1.298 grammi.

La Bugatti Factor ONE sarà realizzata in 250 esemplari numerati. Il prezzo parte da 23.599 dollari. La bici non può essere acquistata direttamente, ma bisogna accedere al sito di Factor Bikes e lasciare i propri contatti per ottenere informazioni in merito.

Le parole dei protagonisti

Rob Gitelis, fondatore di Factor Bikes, ha commentato:

“La Bugatti Factor ONE non è semplicemente una bicicletta. È una dichiarazione d’intenti. Questo progetto ci ha spinto a ripensare ogni presupposto e a superare i limiti dell’ingegneria, proprio come Bugatti ha fatto nel mondo automobilistico per oltre un secolo.”

Wiebke Ståhl, Direttore generale del marchio e delle licenze presso Bugatti International, ha aggiunto: