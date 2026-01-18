Due nuovi set LEGO Bugatti arricchiscono l’offerta per appassionati e collezionisti, unendo meccanica, stile iconico e passione per le hypercar

Si aggiungono due nuovi set nella lista di desideri degli appassionati di auto e LEGO. La collaborazione del brand di mattoncini e Bugatti si amplia con due nuovi set dedicati alla Chiron Pur Sport e la Vision Gran Turismo.

Con questi due arrivi salgono a quattro le proposte LEGO ispirate alle vetture di Molsheim, confermando quanto il marchio francese continui a essere un riferimento non solo sulle strade (e sulle piste), ma anche nel mondo del collezionismo e dell’intrattenimento. Non si tratta di semplici giocattoli: come da tradizione LEGO, ogni set racconta una storia fatta di design, tecnologia e dettagli che richiamano fedelmente le auto reali.

Bugatti Chiron Pur Sport Technic

Il primo dei due nuovi set è dedicato alla Bugatti Chiron Pur Sport, una delle interpretazioni più estreme e raffinate della hypercar francese. Appartenente alla linea LEGO Technic, il modello è pensato per chi ama non solo l’estetica, ma anche la meccanica, seppur in versione “a mattoncini”.

Il set è composto da 771 elementi, prevalentemente nei colori arancione e nero, una combinazione che richiama immediatamente l’identità visiva Bugatti e le livree più iconiche della Chiron. Una scelta cromatica che non è solo estetica, ma funzionale a valorizzare le forme scolpite della vettura e la sua impostazione sportiva.

La costruzione del modello, in linea con la selezione Technic, permette di dare vita al leggendario motore W16 Bugatti funzionante, proprio come lo sterzo e le portiere mobili. Dettagli che rendono formativa l’esperienza di creazione della vettura e più vicina al mondo dell’auto.

Le dimensioni finali di 8 centimetri di altezza per 29 centimetri di lunghezza sono ideali per l’esposizione, sia su una scrivania sia in una vetrina dedicata, mentre il prezzo di 64,99 euro, lo posiziona alla base della selezione Technic, in particolare considerato il numero di pezzi e il dettaglio della vettura.

Bugatti Vision Gran Turismo LEGO Speed Champions

Il secondo set guarda invece al mondo dei concept e dei videogiochi, con la Bugatti Vision Gran Turismo, protagonista della linea LEGO Speed Champions. Si tratta della reinterpretazione in scala ridotta della concept car progettata nel 2015 per il celebre videogioco Gran Turismo, un’auto che ha fatto sognare gli appassionati grazie a un design futuristico e ricco di richiami storici.

La Vision Gran Turismo, anche in versione LEGO, mantiene una forte connessione con il passato del marchio. Non mancano infatti i riferimenti alla Type 57 Tank, vincitrice della 24 Ore di Le Mans nel 1937 e 1939, un richiamo che Bugatti ha voluto inserire anche nel progetto originale come omaggio alla propria storia sportiva.

Il set è composto da 284 pezzi e punta molto sui dettagli: dalla griglia a ferro di cavallo, firma stilistica Bugatti, ai pneumatici marchiati Michelin, fino al grande spoiler posteriore, che sottolinea il carattere estremo del concept. La scala ridotta e lo stile Speed Champions rendono questo modello particolarmente adatto a chi ama costruzioni rapide ma d’impatto.

Il prezzo, pari a 27,99 euro, rende questo set LEGO Speed Champions un’ottima idea regalo, perfetta anche per chi si avvicina per la prima volta ai set LEGO dedicati alle auto sportive.