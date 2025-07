Napoletano di nascita, laureato in giurisprudenza, è giornalista pubblicista con la passione per il motorsport e l'automotive con un occhio alle innovazioni e alla storia della F1. Il suo motto: ''I believe that everyone has a calling, Motorsport is my true passion!''.

Ufficio Stampa FC Internazionale Calcio, BYD è il nuovo car partner dell'Inter

Con l’uscita di scena di Volvo, dopo 18 stagioni, si è aperta una nuova fase per l’Inter. La società meneghina ha deciso di legarsi con il major cinese dell’automotive che sta avendo una crescita esponenziale a livello mondiale. La BYD ha scelto il club milanese per il numero di tifosi, oltre 533 milioni, di cui 154 milioni solo in Cina, che seguono con passione la squadra.

Il pioniere dei veicoli elettrici è diventato il nuovo Global Automotive Partner dell’Inter. La collaborazione è stata presentata ufficialmente durante una giornata speciale presso il BPER Training Centre di Appiano Gentile. Nel Centro Sportivo dell’Inter erano presenti il Presidente e Amministratore Delegato Giuseppe Marotta e il Chief Revenue Officer Giorgio Ricci. All’appuntamento non poteva mancare il top management di BYD Group al Centro Sportivo BPER, rappresentato dall’Executive Vice President Stella Li, da Alfredo Altavilla, Special Advisor di BYD per l’Europa e da Alessandro Grosso, Country Manager di BYD per l’Italia.

La soddisfazione delle parti

L’accordo prevede una partnership a 360 gradi in cui il Gruppo asiatico, attraverso i suoi marchi BYD e DENZA, lavorerà a stretto contatto con Inter per rafforzare il posizionamento di entrambe le parti e perseguire obiettivi di crescita reciproca. L’evento ha rappresentato l’occasione anche per svelare due modelli elettrici e super ibridi plug-in (DM-i) di BYD, la Denza Z9 GT e la Sealion 7. In qualità di Global Automotive Partner, BYD garantirà circa 70 veicoli personalizzati al top management, allo staff tecnico e ai giocatori della Prima Squadra dell’Inter. Le vetture avranno dettagli personalizzati ispirati ai colori nerazzurri. Le proposte saranno, in edizione limitata, anche vendute ai fan, per una esperienza immersiva nel segno del club. In Seria A la Jeep sponsorizza la Juventus, la Toyota la Roma, la Suzuki il Torino, mentre in Europa è noto il legame tra Audi e Real Madrid.

Stella Li, Vicepresidente Esecutivo di BYD, ha annunciato: “Il nome BYD significa Build Your Dreams (Costruisci i Tuoi Sogni) e credo che questa partnership sia un sogno per i giovani, per tutti coloro che hanno la passione per il calcio. L’Inter è nota per la sua energia, per non arrendersi mai, per lottare sempre per il successo e per la sua rapida crescita come marchio globale con una fan base mondiale che si estende oltre lo stadio di San Siro e la Serie A. Queste sono qualità che anche BYD condivide, essendo un marchio in rapida crescita: siamo un’azienda globale di tecnologia verde con il sogno di combattere il cambiamento climatico e raffreddare la Terra di un grado. Stiamo lavorando duramente per raggiungere questo obiettivo: abbiamo 120.000 ingegneri che lavorano giorno e notte, producendo 45 brevetti ogni giorno lavorativo perché amano il loro lavoro e vogliono vincere. Questa determinazione, questa costante spinta al cambiamento e il duro lavoro per realizzarlo, sono qualcosa che BYD e l’Inter condividono davvero“.

Ufficio Stampa FC Internazionale

Esulta il Presidente dell’Inter

Giuseppe Marotta, Presidente e Amministratore Delegato, ha annunciato: “Questa partnership unisce due organizzazioni guidate da valori condivisi. Il calcio si è evoluto e i club sono diventati aziende che si impegnano per essere sostenibili, proprio come BYD. Entrambe le nostre aziende condividono valori: un forte senso di identità, una radicata etica del lavoro, la voglia di vincere e una costante spinta al miglioramento. BYD è leader globale nella mobilità elettrica. Siamo tra i leader del calcio mondiale e intendiamo mantenerlo tale. Per questo cercavamo un partner che potesse crescere con noi, in linea con i nostri valori. Questa unione tra due organizzazioni ambiziose porterà senza dubbio a una crescita condivisa per entrambi i marchi“.