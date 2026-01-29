Per gestire un'auto BYD è possibile sfruttare un vero e proprio "copilota": si tratta della BYD App, applicazione per smartphone ricca di funzionalità avanzate

Ufficio Stampa BYD Ecco cosa può fare l'app di BYD

BYD è una delle aziende di riferimento del mercato delle quattro ruote in questo momento ed è stata protagonista, nel corso del 2025, di una crescita davvero importante, anche nel mercato italiano. La Casa punta tantissimo sulla sua capacità di realizzare modelli elettrificati in grado di ritagliarsi uno spazio importante sul mercato, mettendo a disposizione degli automobilisti funzionalità avanzate a un prezzo più accessibile rispetto a quanto proposto dai diretti concorrenti.

Tra i punti di forza dell’offerta di BYD c’è anche la BYD App, applicazione mobile ufficiale che consente ai clienti di gestire il proprio veicolo su base quotidiana, monitorandone lo stato e anche controllandone le funzionalità da remoto. L’obiettivo dell’app è quello di semplificare la vita all’automobilista, sfruttando la tecnologia nel modo migliore possibile. La stessa BYD definisce la sua app come un vero e proprio co-pilota digitale in grado di gestire l’auto in modo semplice e immediato.

Cosa può fare l’app

Con BYD App è possibile accedere a un ecosistema di servizi e funzionalità. Gli utenti che hanno scelto un’auto elettrica o un’ibrida plug-in, ad esempio, possono verificare lo stato di carica e le principali informazioni legate alla batteria andando anche a verificare l’autonomia stimata e a impostare avvisi personalizzati, per non dimenticare di ricaricare il veicolo. Questo strumento permette di gestire le varie funzionalità del veicolo, dalla ricarica all’apertura/chiusura delle porte e fino alla regolazione della temperatura e, dove previsto, del riscaldamento/raffrescamento dei sedili.

Da segnalare anche un’altra funzionalità molto interessante: con l’applicazione di BYD è possibile creare una chiave digitale e aggiungerla al wallet del proprio smartphone, sfruttando la tecnologia NFC. In questo modo è possibile aprire il veicolo semplicemente avvicinando lo smartphone allo specchietto laterale. C’è anche la possibilità di pianificare gli spostamenti, sfruttando la mappa integrata, ad esempio per trovare i punti di ricarica. Sono incluse anche una serie di funzioni dedicate alla manutenzione.

Non mancano gli update software che permettono di ottimizzare il veicolo e che possono essere gestiti direttamente dall’applicazione. Tramite BYD App è possibile anche accedere allo storico dei viaggi. Lo strumento messo a disposizione da BYD può essere utilizzato in abbinamento a qualsiasi veicolo della gamma del brand che, nel corso del 2025, ha registrato numeri da record, sia in Italia che in molti altri mercati europei, confermando l’obiettivo di diventare una delle grandi protagoniste del mercato delle quattro ruote nel corso dei prossimi anni.

Anche per più veicoli

C’è un altro aspetto molto interessante che regola il funzionamento della BYD App. Si tratta della funzionalità multi-veicolo che permette di gestire più auto direttamente dall’applicazione. Questo sistema può avere una doppia valenza. Una famiglia che ha scelto BYD acquistando più vetture, infatti, potrà “centralizzare” la gestione in un’unica piattaforma. In ambito professionale, invece, le piccole aziende potranno trasformare questo strumento in un vero e proprio centro di controllo e monitoraggio della propria flotta di veicoli, ottimizzando il funzionamento e massimizzando l’efficienza.