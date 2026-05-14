Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Getty Images BYD punta le fabbriche in Italia e si interessa a Maserati

C’è un’aria nuova che soffia tra le colline del frusinate e i viali di Modena, un vento d’Oriente che profuma di silicio e batterie di ultima generazione. Quella che fino a ieri sembrava una suggestione confinata ai forum di settore sta assumendo i contorni di un’operazione industriale senza precedenti: il colosso cinese BYD ha messo nel mirino l’eccellenza italiana, puntando gli occhi su uno dei marchi più leggendari del mondo, Maserati, e su uno stabilimento storico come quello di Cassino. Non è più solo una questione di esportazioni, ma del tentativo di innestare la leadership tecnologica di Shenzhen nel corpo nobile dell’automobilismo italiano.

Cassino, osservato speciale

Il punto di partenza di questa possibile rivoluzione è puramente geografico. La vicepresidente esecutiva di BYD, Stella Li, ha confermato che il gruppo sta studiando con estrema attenzione gli impianti europei sottoutilizzati, cercando quella “capacità residua” necessaria per sostenere un’espansione che non accenna a fermarsi. In questo scacchiere, l’Italia è emersa come una candidata prioritaria.

L’approccio di BYD è netto e pragmatico: contrariamente a quanto avvenuto in passato con le joint venture in Cina, Li ha precisato che il colosso cinese preferirebbe operare in modo indipendente all’interno dei siti produttivi europei. L’idea è quella di gestire direttamente le fabbriche per semplificare i processi, portando la produzione della citycar Dolphin Surf o della crossover Atto 2 direttamente sul suolo europeo, affiancandosi ai progetti già avviati nel sud dell’Ungheria.

Il fascino del Tridente

Ma se Cassino rappresenta la base logistica, Maserati è il premio più ambito. Stella Li non ha usato giri di parole, definendo il marchio modenese “molto interessante”. Sebbene al momento non siano state intraprese azioni formali di acquisizione, l’ammissione che BYD stia continuando a “studiare la situazione” suggerisce che il Tridente possa diventare il pilastro di una nuova gamma premium per il mercato globale.

L’ipotesi di un matrimonio tra la tecnologia delle batterie cinesi — un settore in cui BYD vanta un’integrazione verticale fortissima — e la maestria artigianale italiana accende il dibattito tra gli esperti. C’è chi vede in questo passaggio l’unica via per un salto tecnologico capace di salvare un marchio storico, e chi, come alcuni commentatori, teme che Maserati possa perdere la sua anima “100% italiana”.

Figure chiave e strategie globali

Un elemento che rende questa ipotesi tutt’altro che campata in aria è la presenza di Alfredo Altavilla al vertice di BYD Europa. L’ex braccio destro di Marchionne conosce ogni dettaglio della struttura industriale di Stellantis e potrebbe essere l’architetto perfetto per un accordo di gestione degli spazi produttivi o di cessione di marchi.

Dall’altra parte della barricata, il CEO di Stellantis, Antonio Filosa, ha già tracciato una rotta che prevede l’integrazione di partnership strategiche per recuperare quote di mercato e proteggere l’occupazione. Un esempio è già attivo in Spagna con Leapmotor, a dimostrazione che i confini della proprietà industriale si stanno facendo sempre più sfumati.

Il momento della verità

Il destino di questa possibile alleanza italo-cinese potrebbe chiarirsi molto presto. Il prossimo 21 maggio, negli Stati Uniti, Stellantis presenterà ufficialmente il suo nuovo piano industriale. Sarà quello il momento della verità, in cui si capirà se l’interessamento di BYD per Maserati e per gli operai di Cassino si tradurrà in un contratto operativo concreto o se rimarrà una suggestiva visione di futuro,