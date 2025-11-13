Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Ufficio Stampa BYD Inter e BYD: una nuova flotta nerazzurra

Si è tenuta a Milano la cerimonia che ha sancito l’affidamento ufficiale della flotta riservata all’Inter da parte del Gruppo BYD. Così, le vetture del colosso cinese si legano ancora più a doppio filo alle vicende della squadra nerazzurra. Durante l’evento, alla presenza di Alfredo Altavilla, Special Advisor di BYD per l’Europa, i calciatori Lautaro Martinez, Marcus Thuram e Luis Henrique hanno avuto l’opportunità di visionare e ritirare le macchine assegnate loro.

La gamma per l’Inter

Protagonista dell’evento è stata la nuova SEALION 7 INTER EDITION, versione esclusiva in edizione limitata nata dalla collaborazione con l’FC Internazionale Milano. Il progetto celebra l’incontro tra tecnologia e sport, trasferendo l’identità nerazzurra nel mondo automotive attraverso personalizzazioni esclusive.

Il profilo inconfondibile della SEALION 7 INTER EDITION si contraddistingue per la sua eleganza sportiva, combinando una carrozzeria dipinta di un nero metallizzato con un abitacolo interamente scuro, impreziosito da rifiniture raffinate nel caratteristico colore azzurro Inter. L’emblema ufficiale del Club è stato sapientemente integrato nella piastra di alimentazione senza fili (base di ricarica wireless), mentre i poggiatesta anteriori e posteriori mettono in mostra un’accurata decorazione a rilievo realizzata con filato tecnico grigio chiaro, frutto di meticolosa cura artigianale.

Personalizzazione massima

I colori nerazzurri caratterizzano ogni dettaglio: impunture celesti su cruscotto, volante, console centrale, pannelli porta e sedili. Ogni sedile è inoltre arricchito da una striscia longitudinale nerazzurra posizionata centralmente, e i morsetti dell’impianto frenante, anch’essi blu, perfezionano il concetto cromatico complessivo. I cerchi speciali da 21″ per l’Excellence AWD e da 20″ per il Comfort RWD completano il look distintivo. All’accensione, il sistema multimediale accoglie il conducente con una grafica dedicata che celebra l’identità nerazzurra.

Oltre allo stile esclusivo, la SEALION 7 INTER EDITION mantiene intatta tutta la tecnologia che ha reso il modello un riferimento tra i SUV elettrici.

Tiratura limitata

La SEALION 7 INTER EDITION è disponibile in due allestimenti: Comfort RWD a trazione posteriore ed Excellence AWD a trazione integrale. L’edizione speciale, distribuita dalla rete ufficiale BYD, è limitata a 250 esemplari, con possibilità di estendere la produzione in base alla domanda dei tifosi nerazzurri. Per i Soci Inter Club è prevista un’offerta dedicata.

Dunque, per tutti i tifosi della titolata squadra milanese questa può rappresentare una bella opportunità. In fondo, perché non conciliare l’amore per la propria squadra del cuore con il mondo delle automobili, esponendo il proprio tifo anche quando si viaggia quotidianamente sulle strade tutti i giorni. Questa BYD è la vera e unica auto ufficiale pensate per l’Inter. Almeno, per adesso, non ce ne sono altre.