Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Ufficio Stampa BYD Incentivi diretti per BYD, senza aspettare l'ecobonus

In un Paese dove acquistare un’auto nuova approfittando degli incentivi statali assomiglia a una partita a scacchi senza fine, BYD ha deciso di calare il suo asso. Il programma si chiama, non per niente, “CASI-NO Incentivi Statali”, ed è tutto tranne che un gioco d’azzardo.

Con questa iniziativa, valida fino al 30 settembre, BYD punta a semplificare radicalmente il passaggio da veicoli inquinanti a modelli elettrici o ibridi plug-in della propria gamma. Nessuna attesa, nessun click day, nessuna restrizione per reddito o residenza. Solo una rottamazione, e fino a 10.000 euro di sconto immediato.

Bonus reale, senza incastri normativi

A far scattare il bonus è la rottamazione di un veicolo fino a Euro 5: basta questo per accedere all’incentivo direttamente dal concessionario BYD, senza bisogno di passare attraverso portali pubblici, dichiarazioni ISEE o autocertificazioni multiple.

Il messaggio è chiaro: niente lotterie digitali, niente corse contro il tempo, niente fondi esauriti all’alba. Solo un incentivo tangibile, con sconti fino a 10.000 euro sui modelli BYD elettrici e su quelli dotati della tecnologia ibrida plug-in DM-i, vera punta di diamante della casa cinese.

Più mobilità sostenibile, meno ostacoli

Nel linguaggio sempre più tecnico e distante dei programmi statali, BYD ha deciso di parlare semplice. L’obiettivo? Accelerare davvero la transizione energetica, senza trasformarla nell’ennesima corsa a ostacoli. Non è un caso che il progetto sia stato lanciato con una campagna pubblicitaria d’impatto, già presente sui principali quotidiani italiani e prossima al debutto anche in TV. Uno stile diretto, distintivo, che non ha paura di chiamare le cose con il loro nome.

Dietro il nome provocatorio dell’iniziativa si cela una realtà ben nota a chiunque abbia provato a usufruire degli incentivi pubblici: moduli infiniti, requisiti mutevoli, attese lunghissime. E, spesso, l’amara scoperta di essere rimasti fuori per una manciata di minuti o un cavillo tecnico. Con “CASI-NO Incentivi Statali”, BYD mette la chiarezza e l’accessibilità al centro della propria proposta commerciale.

Una rete pronta ad accogliere

L’iniziativa è valida in tutti i concessionari della rete ufficiale BYD in Italia, e si rivolge sia ai clienti privati che alle imprese individuali. Nessuna selezione, nessuna priorità riservata: solo un’offerta valida per chi decide di cambiare ora, lasciandosi alle spalle il vecchio motore endotermico per abbracciare una nuova idea di mobilità.

Il tutto in perfetta coerenza con il DNA del marchio, che da anni investe nell’innovazione tecnologica per rendere le vetture a basse o zero emissioni più accessibili, affidabili e concrete. Con la sua gamma – sempre più ampia anche in Europa – BYD si propone non solo come alternativa sostenibile, ma come protagonista della mobilità del futuro.

Una risposta ai bisogni reali

In un momento storico in cui si parla tanto di transizione ecologica, ma troppo spesso senza strumenti adeguati a renderla reale, BYD risponde con un gesto concreto. Non un programma ipotetico, ma una scelta già attiva, già disponibile, che consente a migliaia di persone di fare un passo in avanti, liberandosi dei veicoli più inquinanti con un incentivo chiaro, certo e immediato. Un bel passo per agevolare un cambiamento che pare inevitabile.