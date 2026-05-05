Editor e copywriter, mi occupo principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme, e di motori. Appassionato di viaggi, vivo tra Napoli e la Grecia.

Ufficio Stampa BYD Una dimostrazione di forza per BYD

BYD si sta ritagliando uno spazio da protagonista del mercato delle quattro ruote a livello globale. Grazie a una gamma sempre più ricca, infatti, la Casa cinese è riuscita a crescere in modo significativo, diventando in pochi anni uno dei brand più noti sul mercato. Anche in Europa, soprattutto nell’ultimo anno, BYD ha registrato una crescita significativa.

L’azienda punta molto sulla sua capacità di integrare nuove tecnologie all’interno dei suoi veicoli, con l’obiettivo di “fare la differenza” e di ottenere un vantaggio netto rispetto ai suoi diretti concorrenti, soprattutto nel segmento delle auto elettriche.

In occasione del recente Salone dell’auto di Pechino 2026, l’azienda è riuscita a mostrare ancora una volta l’affidabilità dei suoi prodotti con una batteria in grado di garantire un funzionamento ottimale anche in condizioni di freddo estremo. I risultati riportati da autonews.fr di un test realizzato da BYD confermano le capacità dell’azienda.

Una dimostrazione di forza

A margine del Salone di Pechino, BYD ha realizzato un test per mettere in mostra le capacità della tecnologia Blade Battery 2.0, annunciata lo scorso mese di marzo e pronta a ritagliarsi uno spazio importante sul mercato. Questa tecnologia si basa su un sistema litio-ferro-fosfato, soluzione già proposta dalla nuova Atto 3, che può garantire un’elevata stabilità termica durante l’utilizzo.

Nel test, un veicolo con il nuovo sistema Blade Battery 2.0 è stato messo alla prova, mostrando la capacità di passare dal 20% al 97% di carica in appena nove minuti, grazie alla ricarica Flash Charging che ha la capacità di ridurre drasticamente i tempi per il ripristino dell’autonomia di una vettura a zero emissioni.

La batteria non teme il freddo

Per mettere alla prova la sua batteria, BYD ha realizzato anche un test in condizioni di freddo estremo. Una vettura è stata tenuta per 24 ore con una temperatura di -30° C. Nonostante la temperatura, il sistema Blade Battery 2.0 non ha registrato particolari problemi garantendo un completamento della ricarica in appena tre minuti in più rispetto a quanto visto in precedenza. In aggiunta, la batteria è stata capace di mantenere oltre l’85% della sua capacità pur restando a -20° C, eliminando uno dei problemi più frequenti per le auto elettriche.

L’obiettivo del test di BYD è dimostrare come le sue auto elettriche siano in grado di fronteggiare anche il freddo estremo, garantendo un funzionamento ottimale, con ricarica rapida e un’autonomia elevata (senza riduzioni significative della capacità). Si tratta, quindi, di una vera e propria dimostrazione di forza per l’azienda che continua a rafforzare il posizionamento nel settore delle auto elettriche.

Naturalmente, questi test andranno ripetuti in condizioni differenti e, soprattutto, dovranno essere svolti da enti terzi per valutare la reale efficacia del sistema Blade Battery 2.0. Per il momento, però, i risultati raggiunti sono davvero significativi. BYD continua a crescere e continua a rafforzare la sua presenza sul mercato anche incrementando il livello di tecnologia. Staremo a vedere quali saranno le prossime novità e quale sarà l’impatto di Blade Battery 2.0 sull’equilibrio del mercato. L’obiettivo di BYD è chiaro: continuare a rafforzare la posizione e diventare sempre di più un riferimento della mobilità.