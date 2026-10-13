Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

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Doveva essere un pomeriggio dedicato alla realizzazione di un video in vista di una manifestazione, ma si è trasformato in un drammatico incidente. Un ragazzo di 23 anni, residente a Jesolo, è ricoverato in gravissime condizioni all’ospedale di Treviso dopo essere precipitato dal tetto di un’automobile in movimento, battendo violentemente la testa sull’asfalto.

L’episodio è avvenuto domenica 11 ottobre, intorno alle 18:40, in via Piemonte, nella frazione di Padernello, nel Trevigiano. Secondo le prime ricostruzioni, il giovane si trovava sulla parte superiore della vettura mentre alcuni ragazzi stavano effettuando delle riprese. Durante una curva avrebbe perso l’equilibrio, cadendo sulla carreggiata.

La caduta durante una curva e il violento impatto

La dinamica dell’incidente è ancora al vaglio degli investigatori. In base alle informazioni emerse, il ventitreenne si trovava sul tetto dell’auto, anziché all’interno dell’abitacolo, mentre il veicolo percorreva via Piemonte. Alla guida c’era un ragazzo di 20 anni, residente a Giavera del Montello. Il gruppo sarebbe stato impegnato nella realizzazione di materiale video destinato a una manifestazione, ma non sono stati precisati né il tipo di evento né le modalità previste per le riprese.

Il momento decisivo sarebbe coinciso con una curva affrontata dalla vettura. Durante il cambio di direzione, il giovane sul tetto avrebbe perso l’equilibrio, precipitando sull’asfalto. La caduta ha provocato un violento trauma alla testa, rendendo immediatamente evidente la gravità della situazione.

Non sono stati comunicati ulteriori particolari sulla velocità dell’automobile o sull’eventuale presenza di dispositivi utilizzati per mantenere il ragazzo in posizione. Si tratta di aspetti che potranno essere chiariti soltanto attraverso gli accertamenti.

Soccorsi immediati e ricovero all’ospedale di Treviso

Dopo l’incidente è stato richiesto l’intervento dei soccorritori. Sul posto è arrivato il personale sanitario del Suem, che ha prestato le prime cure al ventitreenne. Le condizioni del ragazzo sono apparse particolarmente serie a causa dell’impatto con la strada, soprattutto nella zona della testa.

Dopo le operazioni di primo soccorso, il giovane è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Treviso, dove risulta ricoverato in gravi condizioni. Non sono disponibili ulteriori informazioni ufficiali sull’evoluzione del quadro clinico, né sulla prognosi.

La gravità delle conseguenze evidenzia quanto possa essere pericoloso trovarsi all’esterno di un veicolo in movimento, anche quando lo spostamento avviene nell’ambito di un’attività apparentemente organizzata.

I carabinieri ricostruiscono la dinamica dell’incidente

Sull’accaduto stanno lavorando i carabinieri, incaricati di ricostruire la sequenza dei fatti e verificare le circostanze nelle quali si stavano svolgendo le riprese. Gli accertamenti dovranno chiarire come fosse stata organizzata l’attività, quale fosse l’esatta posizione del ventitreenne e cosa sia accaduto durante la manovra che avrebbe provocato la caduta.

Al momento non sono state rese note eventuali contestazioni nei confronti del conducente o di altre persone coinvolte. Le informazioni disponibili descrivono un incidente verificatosi durante la realizzazione di un video, ma non permettono di stabilire se si trattasse di una manovra preparata o improvvisata.

Resta il dato più drammatico: un ragazzo di appena 23 anni è ricoverato in condizioni estremamente serie dopo una caduta da un’automobile in movimento. Mentre proseguono gli accertamenti dei militari, l’attenzione rimane concentrata soprattutto sulle condizioni del giovane e sull’evoluzione del suo quadro clinico.