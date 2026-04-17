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iStock Incidenti auto, arriva il CAI digitale ma scoppia il caso

La constatazione amichevole entra ufficialmente nell’era digitale, ma non senza polemiche. Il nuovo CAI digitale, la versione elettronica del modulo utilizzato da milioni di automobilisti in caso di incidente, promette di semplificare le procedure e velocizzare l’apertura dei sinistri. Tuttavia, proprio mentre il sistema muove i primi passi, si alza la voce di Federcarrozzieri, che lancia un avvertimento chiaro: il rischio è quello di una canalizzazione dei clienti verso officine convenzionate con le compagnie assicurative.

Rischio per i non convenzionati

Secondo Federcarrozzieri, il passaggio al digitale potrebbe trasformarsi in un’arma a doppio taglio. Da un lato c’è la comodità di gestire tutto tramite smartphone o computer, dall’altro la possibilità che le piattaforme sviluppate dalle compagnie assicurative guidino le decisioni degli utenti in un momento particolarmente delicato, quello successivo a un incidente.

Il timore è che, durante la compilazione del CAI digitale, vengano proposte in modo più o meno esplicito officine convenzionate, magari accompagnate da promesse di tempi più rapidi, pratiche semplificate o vantaggi economici. A esprimere la preoccupazione è il presidente di Federcarrozzieri, Davide Galli, che non usa mezzi termini: il rischio è che il nuovo sistema diventi “il più potente strumento di canalizzazione dei sinistri mai introdotto nel mercato della riparazione auto”.

Una posizione che però si scontra con un punto fermo della normativa: l’automobilista resta libero di scegliere il proprio carrozziere di fiducia, indipendentemente dalle indicazioni dell’assicurazione. Il problema, secondo l’associazione, è che questa libertà potrebbe essere messa in discussione in modo indiretto, attraverso meccanismi digitali progettati per orientare le scelte. Con il risultato di una possibile penalizzazione per le officine indipendenti, che rischiano di trovarsi sempre più ai margini rispetto ai grandi network convenzionati.

Come funziona il CAI digitale

Al di là delle polemiche, il CAI digitale rappresenta comunque un passo avanti importante sul piano tecnologico. In sostanza, si tratta della versione online della classica constatazione amichevole: il documento che consente di descrivere un incidente, indicare i veicoli coinvolti, riportare i dati assicurativi e ricostruire la dinamica dei fatti. Il funzionamento resta molto simile a quello tradizionale. Se i conducenti sono d’accordo sulla dinamica, la compilazione congiunta è la soluzione più semplice e veloce. In caso contrario, ciascuna parte può inviare la propria versione.

La vera differenza sta nell’esperienza d’uso. Il sistema digitale, infatti, si basa su interfacce guidate, pensate per accompagnare l’utente passo dopo passo. Questo significa meno errori, campi obbligatori difficili da dimenticare e la possibilità di sfruttare dati già presenti nei database delle compagnie, riducendo i tempi di inserimento.

Inoltre, l’invio della denuncia avviene in tempo reale, con la possibilità di generare e conservare una copia digitale del documento, eliminando il rischio di smarrimenti o compilazioni illeggibili, un classico problema dei moduli cartacei.

Tra innovazione e dubbi

Il CAI digitale si inserisce in un processo più ampio di digitalizzazione del settore assicurativo e della mobilità. Un cambiamento inevitabile, che porta con sé vantaggi concreti ma anche nuove criticità. Da un lato c’è l’efficienza: meno carta, meno errori, tempi più rapidi. Dall’altro emergono interrogativi legati alla trasparenza e alla neutralità degli strumenti digitali, soprattutto quando a svilupparli sono le stesse compagnie che gestiscono i sinistri.

La sfida, nei prossimi mesi, sarà trovare un equilibrio tra innovazione e tutela del mercato, garantendo che la tecnologia resti uno strumento al servizio dell’automobilista e non un meccanismo che ne limiti le scelte.